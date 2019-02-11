aleona27

Алена Фокина aleona27

 
32 годаРоссия/Самара
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Сайты. Вебинары. Вебинарные воронки

Добрый день. Меня зовут Алена.

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Прошла двухмесячный курс "Удаленный помощник интернет-предпринимателя". Создателем, которого является замечательная девушка и профессионал в своем деле Эля Ходус

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В процессе обучения я овладела такими навыками как: 

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работа с конструктором Тильда, есть опыт создания лендингов (сайты-визитки, а также большого интернет-магазина). Портфолио и отзывы можно посмотреть на сайте - https://landingpage23.ru/

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работа с платформой GetCourse для организации обучения; 

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навыки организации вебинарной воронки. Работа с такими платформами и программами как - Бизон, Google Hangouts, OBS, Getresponse, UniSender; 

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работа с социальными сетями: 

- навык организации рассылок через приложение Сенлер;

-ведение канала в Telegram;

- создание чат ботов. 

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У Вас есть свой бизнес, Вы проводите мастер-классы, продаете обучающие программы, хотите прорекламировать свою компанию и Вам необходим сайт? 

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Я помогу Вам с его созданием. Работа будет выполнена качественно и в короткие сроки. Весь процесс создания сайта обсуждается с Вами и выполняются все Ваши пожелания. 

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Или же Вы планируете записать свои видео-курсы, вебинары, открыть онлайн-школу? 

Я с удовольствием выполню все технические настройки необходимые для воплощения Ваших идей в жизнь. Начиная с создания сайта с формой заявки на вебинар/курс, проведения самого вебинара и заканчивая рассылкой писем, зарегистрированным пользователям.

TildaСайт-визиткаЧат-бот