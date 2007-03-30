alex-web

У. Александр alex-web

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Импорт - экспорт для DLE

    $50

    Есть работа для специалиста по DLE. Нужно выполнить нестандартный скрипт, который будет работать в админке как модуль для DLE (Data life Engine). Все подробности прикладываю в предварительном ТЗ. Бюджет этой работы я оцениваю в 50$. Время выполнения ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение сайта хостинг-услуг

    Необходимо продвинуть сайт хостера По ключам - хостинг, регистрация домена, домен, выделеный сервер, dedicated, colocation, vps, vds, виртуальный выделеный сервер Ключи пока не окончательные. Результат продвижения, должен быть выходом на первую страницу поисковых запросов, в идеале первые строчки. Предложения ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поисковое продвижение

    Нобходимо продвинуть сайт на первую страницу яндекса по запросам: - газоны - ландшафтный дизайн - интерьеры Интересует бюджет и сроки ПС сайт на флеше

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта для веб студии

    $100

    Необходимо разработать дизайн для сайта веб студии. Работа предполагает собой разработку визуального интерфейса сайта и сдачу утвержденого макета в ПСд формате. Пожелания четыре есть: - лаконичность, в сочетании с броскими иллюстрациями - креатив - наличие на странице таких элементов как ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    17 лет назад