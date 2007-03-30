Есть работа для специалиста по DLE. Нужно выполнить нестандартный скрипт, который будет работать в админке как модуль для DLE (Data life Engine). Все подробности прикладываю в предварительном ТЗ. Бюджет этой работы я оцениваю в 50$. Время выполнения ...
- $50Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо продвинуть сайт хостера По ключам - хостинг, регистрация домена, домен, выделеный сервер, dedicated, colocation, vps, vds, виртуальный выделеный сервер Ключи пока не окончательные. Результат продвижения, должен быть выходом на первую страницу поисковых запросов, в идеале первые строчки. Предложения ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт16 лет назад
Нобходимо продвинуть сайт на первую страницу яндекса по запросам: - газоны - ландшафтный дизайн - интерьеры Интересует бюджет и сроки ПС сайт на флешеПоисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт17 лет назад
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Необходимо разработать дизайн для сайта веб студии. Работа предполагает собой разработку визуального интерфейса сайта и сдачу утвержденого макета в ПСд формате. Пожелания четыре есть: - лаконичность, в сочетании с броскими иллюстрациями - креатив - наличие на странице таких элементов как ...Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт17 лет назад