Есть работа для специалиста по DLE. Нужно выполнить нестандартный скрипт, который будет работать в админке как модуль для DLE (Data life Engine). Все подробности прикладываю в предварительном ТЗ. Бюджет этой работы я оцениваю в 50$. Время выполнения ...