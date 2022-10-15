alexban

Александр alexban

 
46 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайн сайтов

Дизайн сайтов, лендингов ,интерфейсов.

Занимаюсь дизайном более 9 лет.

Предпочитаю работать до полного утверждения. Люблю показывать несколько макетов главной, а также варианты внутренних страниц. К правкам отношусь лояльно.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Wordpress разработчик для доработки сайта

    Требуется Wordpress разработчик для доработки сайта с купленным шаблоном. Необходимо реализовать ЧПУ для каталогов и фильтров, изменить заголовки Н1 для страниц локаций и категорий, а также вынести новые фильтры для пользователей. После глобальной доработки планируются дополнительные изменения.

    Доработка сайтовИнтеграция APIAJAXWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать API для Manheim

    Требуется разработать API для аукциона Manheim на базе Laravel. Задача включает получение практически всех данных лотов с возможностью быстрой их обновления. Рассматривается настройка выгрузки данных только за последние 10 лет для уменьшения объема информации.

    Laravel
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Специалист Wordpressсо знанием React

    Ищется специалист по Wordpress и React для выполнения ряда задач: настройка ЧПУ, замена Google карт на Яндекс, оптимизация сайта и скорости загрузки страниц, настройка внутреннего чата, реализация функционала поднятия объявлений и улучшение регистрации пользователей. Необходима настройка медийной рекламы и доработка фильтров в каталоге. Доступы к проекту предоставляются по запросу.

    AJAX
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка сайта-агрегатора на Laravel

    Требуется доработка сайта-агрегатора на Laravel. Основные задачи: исправить работу поиска с генерацией ссылок, наладить фильтрацию в каталоге, решить проблемы с парсингом авто с аукционов iaai, copart, manheim. Необходимо проверить корректность реализации сайта и предложить решения. Обновление данных должно происходить дважды в день. Ссылки предоставлю по требованию.

    Laravel
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка сайта на Wordpress

    Требуется доработка сайта на Wordpress для реализации вложенности городов на портале недвижимости. Необходимо изменить структуру URL с текущей на новую, а также скорректировать отображение крошек. Работа будет выполнена на основе купленной темы. Возможны дополнительные доработки после успешного завершения этого этапа.

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Настроить API Google Maps на сайте на Wordpress

    Требуется настроить API Google Maps на сайте WordPress в сфере недвижимости для определения локации и построения маршрутов. Интеграция функционала уже предусмотрена в теме, но API отсутствует. Также возможна интеграция Яндекс карт, однако встроенного функционала для этого нет.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать API либо парсинг авто аукционов

    Требуется разработать инструмент для парсинга авто аукционов или API, который будет обновлять лоты с периодичностью 1-2 раза в день. Необходимо отобразить лог работы парсера, включая количество запусков и добавленных авто. В начальном этапе парсинг для 3-х аукционов с интеграцией в каталог на Laravel. Ожидается опытный разработчик, возможны готовые решения.

    LaravelMySQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад