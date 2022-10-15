Требуется Wordpress разработчик для доработки сайта с купленным шаблоном. Необходимо реализовать ЧПУ для каталогов и фильтров, изменить заголовки Н1 для страниц локаций и категорий, а также вынести новые фильтры для пользователей. После глобальной доработки планируются дополнительные изменения.
Дизайн сайтов, лендингов ,интерфейсов.
Занимаюсь дизайном более 9 лет.
Предпочитаю работать до полного утверждения. Люблю показывать несколько макетов главной, а также варианты внутренних страниц. К правкам отношусь лояльно.
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется разработать API для аукциона Manheim на базе Laravel. Задача включает получение практически всех данных лотов с возможностью быстрой их обновления. Рассматривается настройка выгрузки данных только за последние 10 лет для уменьшения объема информации.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Ищется специалист по Wordpress и React для выполнения ряда задач: настройка ЧПУ, замена Google карт на Яндекс, оптимизация сайта и скорости загрузки страниц, настройка внутреннего чата, реализация функционала поднятия объявлений и улучшение регистрации пользователей. Необходима настройка медийной рекламы и доработка фильтров в каталоге. Доступы к проекту предоставляются по запросу.Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется доработка сайта-агрегатора на Laravel. Основные задачи: исправить работу поиска с генерацией ссылок, наладить фильтрацию в каталоге, решить проблемы с парсингом авто с аукционов iaai, copart, manheim. Необходимо проверить корректность реализации сайта и предложить решения. Обновление данных должно происходить дважды в день. Ссылки предоставлю по требованию.Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется доработка сайта на Wordpress для реализации вложенности городов на портале недвижимости. Необходимо изменить структуру URL с текущей на новую, а также скорректировать отображение крошек. Работа будет выполнена на основе купленной темы. Возможны дополнительные доработки после успешного завершения этого этапа.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется настроить API Google Maps на сайте WordPress в сфере недвижимости для определения локации и построения маршрутов. Интеграция функционала уже предусмотрена в теме, но API отсутствует. Также возможна интеграция Яндекс карт, однако встроенного функционала для этого нет.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать инструмент для парсинга авто аукционов или API, который будет обновлять лоты с периодичностью 1-2 раза в день. Необходимо отобразить лог работы парсера, включая количество запусков и добавленных авто. В начальном этапе парсинг для 3-х аукционов с интеграцией в каталог на Laravel. Ожидается опытный разработчик, возможны готовые решения.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад