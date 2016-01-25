alexbase88

$230
Необходимо перенести интернет-магазин на платформу UMI под адаптивный шаблон с интеграцией 1С. Сайт yoga.spb.ru. Стоимость проекта ориентировочная, предлагайте цену и сроки.
Системы управления (CMS)1 заявка
Закрыт
7 лет назад
Необходимо перенести интернет-магазин на платформу UMI под адаптивный шаблон с интеграцией 1С. Сайт yoga.spb.ru. Стоимость проекта ориентировочная, предлагайте цену и сроки.
Помогите решить проблему. В админке, когда заполняешь данные о товаре, при выборе например, размера, в выпадающем перечне, размеры идут хаотично и приходится долго выискивать, тоже самое с цветом, т.е. сортировка идет не по алфавиту, а ...