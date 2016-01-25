alexbase88

Александра alexbase88

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Рерайтинг, CMS, переводы

Окажу содействие по редакции и наполнению вашего сайта.

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$6
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  • Перенос сайта на Umi движок

    $230

    Необходимо перенести интернет-магазин на платформу UMI под адаптивный шаблон с интеграцией 1С. Сайт  yoga.spb.ru. Стоимость проекта ориентировочная, предлагайте цену и сроки.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Cортировка опций в админ. панели opencart 1.5

    $6

    Помогите решить проблему. В админке, когда заполняешь данные о товаре, при выборе например, размера, в выпадающем перечне,  размеры идут хаотично и приходится долго выискивать, тоже самое с цветом, т.е. сортировка идет  не по алфавиту, а ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
swexx
Игорь 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$6
10 баллов
8 лет назад
Cортировка опций в админ. панели opencart 1.5
Заказчик хорошо поставил цель и все обьяснил доступно и оплатил вовремя. Рекомендую!
Задача выполнена быстро и качественно. Приятно было поработать! Спасибо!
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