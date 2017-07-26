alexblackby

Две довольно сложных страницы кулинарного сайта. С адаптивами (320 и 768). С последующим анализом кода с нашей стороны и возможными доработками. 1) 100% в гугле page insights не нужно, но зеленая зона должна быть 2) мне не ...
- HTML-верстка24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сверстать одну страницу таким образом, чтобы фоновые изображения занимали всю ширину экрана на любом десктоп-мониторе (растягивались и сжимались пропорционально). Также сделать адаптивную версию. Для верстки предоставлю 3 psd файла под ширину 1920, 1000 и 320. Прикрепляю jpg ...Завершен6 лет назад
Есть прототип главной страницы сайта рекламного агентства. Необходимо отрисовать по данному макету красивую стильную и "дорогую" графику. Можно ориентироваться на уровень таких сайтов: http://setters.agency/ https://webvbi.ru/ https://mediaguru.ru/ (однако у нас не будет анимации при скролле) Требования: * одна страница (главная) * светлый фон * ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сверстать одну страницу таким образом, чтобы фоновые изображения занимали всю ширину экрана на любом десктоп-мониторе (растягивались и сжимались пропорционально). Для мобильных сделать так, чтобы текст отображался без масштабирования на ширину экрана, а поля формы расположились ...Завершен6 лет назад
Нарисовать дизайн сайта, который представляет из себя каталог видеороликов для молодых мам. Три вида страниц - главная (много графики, должна быть красивой), каталог роликов и страница ролика. Для каждой нужно нарисовать по три разрешения - ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть логотип в виде картинки. Необходимо отрисовать его в векторном формате. Подобрать похожий шрифт (не обязательно полное совпадение пиксель к пикселю), обвести туфлю. Во вложении белое на прозрачном фоне, быстро посмотреть как выглядит логотип можно на самом ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо сверстать 4 страницы: 3 различных состояния профиля пользователя и форму редактирования. Дизайн очень простой. Прошу откликнуться только тех, кто готов приступить к работе сразу.Завершен6 лет назад
Всего 4 типа страниц под 3 разрешения. Верстать надо будет адаптив под 3 разрешения (отдельные макеты на 320 и 800). Прикрепляю дизайн главной страницы для примера.Завершен6 лет назад