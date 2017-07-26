alexblackby

Александр Сергеев alexblackby

 
36 летБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Требуется качественная верстка двух сложных макетов

    Две довольно сложных страницы кулинарного сайта. С адаптивами (320 и 768). С последующим анализом кода с нашей стороны и возможными доработками.  1) 100% в гугле page insights не нужно, но зеленая зона должна быть 2) мне не ...

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка адаптивного макета

    Сверстать одну страницу таким образом, чтобы фоновые изображения занимали всю ширину экрана на любом десктоп-мониторе (растягивались и сжимались пропорционально). Также сделать адаптивную версию. Для верстки предоставлю 3 psd файла под ширину 1920, 1000 и 320. Прикрепляю jpg ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн сайта рекламного агентства

    Есть прототип главной страницы сайта рекламного агентства. Необходимо отрисовать по данному макету красивую стильную и "дорогую" графику. Можно ориентироваться на уровень таких сайтов: http://setters.agency/ https://webvbi.ru/ https://mediaguru.ru/ (однако у нас не будет анимации при скролле) Требования: * одна страница (главная) * светлый фон * ...

    Дизайн сайтаФорма обратной связи
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка одной страницы

    Сверстать одну страницу таким образом, чтобы фоновые изображения занимали всю ширину экрана на любом десктоп-мониторе (растягивались и сжимались пропорционально). Для мобильных сделать так, чтобы текст отображался без масштабирования на ширину экрана, а поля формы расположились ...

    Верстка одной страницы
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн сайта с видеороликами для мам

    Нарисовать дизайн сайта, который представляет из себя каталог видеороликов для молодых мам. Три вида страниц - главная (много графики, должна быть красивой), каталог роликов и страница ролика. Для каждой нужно нарисовать по три разрешения - ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Отрисовать логотип в векторе

    Есть логотип в виде картинки. Необходимо отрисовать его в векторном формате. Подобрать похожий шрифт (не обязательно полное совпадение пиксель к пикселю), обвести туфлю. Во вложении белое на прозрачном фоне, быстро посмотреть как выглядит логотип можно на самом ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка страницы профиля

    Необходимо сверстать 4 страницы: 3 различных состояния профиля пользователя и форму редактирования. Дизайн очень простой. Прошу откликнуться только тех, кто готов приступить к работе сразу.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка сайта медицинских консультаций

    Всего 4 типа страниц под 3 разрешения. Верстать надо будет адаптив под 3 разрешения (отдельные макеты на 320 и 800). Прикрепляю дизайн главной страницы для примера.

    Верстка сайтаДизайн главной страницы
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Worze
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Дизайн сайта рекламного агентства
Пример адекватного заказчика! Что б все такие были) Рекомендую к сотрудничеству на 100%!
Все было сделано быстро и качественно
Ответный отзыв
KommISSar
Владимир 
36 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Верстка адаптивного макета
Очень приятно работать. Качественный макет, четкая постановка задачи. Оплата без задержки.
Качественно и оперативно, в обещаные сроки.
Ответный отзыв
Worze
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Дизайн сайта с видеороликами для мам
Максимум конкретики, минимум правок. Однозначно рекомендую!
Все было хорошо и оперативно отрисовано. Рекомендую!
Ответный отзыв
kiddodo
Максим 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Верстка одной страницы
Четкая задача, оплата вовремя!
Обращаюсь повторно к этому фрилансеру, всё снова на уровне
Ответный отзыв
MD15
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Отрисовать логотип в векторе
Классный клиент! Спасибо за сотрудничество!
Очень оперативно выполнил мой небольшой заказ. Спасибо!
Ответный отзыв