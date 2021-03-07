Нужен специалист с опытом для настройки рекламы в Фейсбук для магазина на США и Европу.
Социальные сети (SMM и SMO)22 заявки
Закрыт
3 года назад
Нужен специалист с опытом для настройки рекламы в Фейсбук для магазина на США и Европу.
Ищем опытного специалиста для настройки и введения контекстной рекламы для интернет магазина ГЕО - преимущественно США. Сразу напишите оплату за ваши услуги.
Всех приветствуем! Ищем на постоянную работу специалиста по упаковке и комплексному продвижению инфопродуктов. Если ваш скилл высок в какой то отдельной области продвижения-пишите нам что это за область, будем обсуждать индивидуально. Ищем мощных специалистов по ...