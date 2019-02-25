alexdmitrieva25

Я инженер- строитель, имею среднее специальное образование дизайнера интерьера и высшее гражданское-промышленное строительство. В основном я специализируюсь на 3D визуализации интерьеров и экстерьеров различных масштабов .Хорошо знаю программы Photoshop, Corel, illustrator, отлично знаю программу archicad в ней могу делать различные схемы и чертежи , а так же визуализацию интерьера и экстерьера. Так же я без труда могу разработать дизайн банеров , лейдингов, сайтов, рекламы.