alexey7777

Написать уникальные тексты для сайта в тематике металлических заборов, ограждений, решеток, ворот и калиток. Проверка на уникальность http://text.ru/ не менее 95%
Копирайтинг46 заявок
Закрыт
10 лет назад
Написать уникальные тексты для сайта в тематике металлических заборов, ограждений, решеток, ворот и калиток. Проверка на уникальность http://text.ru/ не менее 95%
Написать уникальные тексты для сайта строительной тематики по поклейке обоев около 70 шт, подготовке стен - 30 шт. Уникальность не менее 80%. Очень желательно что бы исполнитель имел представление про тематику не по наслышке (о ...
Требуется нарисовать картинку для страницы как в примере. Стоимость и сроки?
Необходимо сделать изображения для сайта порядка 20 штук. Пример необходимого результата прикреплен. Стоимость и сроки?