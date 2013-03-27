alexey7777

Алексей alexey7777

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Уникальные тексты для сайта

    Написать уникальные тексты для сайта в тематике металлических заборов, ограждений, решеток, ворот и калиток. Проверка на уникальность http://text.ru/ не менее 95%

    Копирайтинг46 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Уникальные тексты для сайта

    Написать уникальные тексты для сайта строительной тематики по поклейке обоев около 70 шт, подготовке стен - 30 шт. Уникальность не менее 80%. Очень желательно что бы исполнитель имел представление про тематику не по наслышке (о ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

alekskoll
31 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
9 баллов
11 лет назад
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Все сделано в соответствии с договоренностью, спасибо.
Все сделано быстро и качествено
Ответный отзыв
Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
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Все отлично, спасибо за сотрудничество.
Все сделано в соответствии с договоренностью, спасибо.
Ответный отзыв