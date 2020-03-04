Требуется разработать простой сайт, аналогичный существующему. Сайт несложный, детали работы будут отправлены в чате. Ищем опытного веб-программиста для выполнения задачи.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $1500
Требуется специалист для общения с клиентами в социальной сети Discord. Задача включает выполнение простой инструкции. Предоставляется высокий бюджет для данной позиции, поскольку клиенты имеют большую ценность.Служба поддержки37 заявокЗакрыт3 года назад
- $1000
Pассылка через Microsoft outlook.Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт4 года назад
- $1000
Нужно найти в интернете - по нашей инструкции - определенную категорию компаний - связаться с компанией - ответить на первые вопросы компании - и передать ...Продажи и лиды8 заявокЗакрыт4 года назад
Письмо согласно шаблону. Есть стандартная форма отчета. Pассылкачерез Microsoft Outlook. Есть подробная инструкция. Укажите цену за каждые 1000 писем. Объем большой. Рассылка с наших адресов.Маркетинговый анализ22 заявкиЗакрыт5 лет назад