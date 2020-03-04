alexsamui

Александр alexsamui

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Adsense Alternative Startup

EBITDA – from 2 200 000 USD to 5 300 000 USD per year.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Blockchain Developer

    Требуется разработать простой сайт, аналогичный существующему. Сайт несложный, детали работы будут отправлены в чате. Ищем опытного веб-программиста для выполнения задачи.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Нужно общаться в социальной сети Discord

    $1500

    Требуется специалист для общения с клиентами в социальной сети Discord. Задача включает выполнение простой инструкции. Предоставляется высокий бюджет для данной позиции, поскольку клиенты имеют большую ценность.

    Служба поддержки37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Поиск информации

    $1000

    Нужно найти в интернете - по нашей инструкции - определенную категорию компаний - связаться с компанией - ответить на первые вопросы компании - и передать ...

    Продажи и лиды8 заявок
    Закрыт
    4 года назад