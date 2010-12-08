Есть шаблон сайта HTML http://sitizona.ru/ с исходниками. Нужно натянуть дизайн на 3 колоночный шаблон Joomla. тематика-файловый архив. Основное шапка и фон или что то похожее, а расположение меню и всего остального обсуждается, возможны ваши предложения ...