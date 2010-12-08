alexx811

Алексей alexx811

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Скрипт генератор sitemap

    Нужно написать скрипт онлайн-сервис для генерации карт сайта sitemap. Примерные этим http://www.sitemaps-builder.com/, http://www.check-domains.com/sitemap/index.php, http://www.mysitemapgenerator.com/start/free.html. Можно рассмотреть готовые варианты. Или изменить скрипт от google http://www.xml-sitemaps.com/ под свои требования (рабочий скрипт есть но ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Натянуть дизайн на Joomla 1.5

    Есть шаблон сайта HTML http://sitizona.ru/ с исходниками. Нужно натянуть дизайн на 3 колоночный шаблон Joomla. тематика-файловый архив. Основное шапка и фон или что то похожее, а расположение меню и всего остального обсуждается, возможны ваши предложения ...

    HTMLJoomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Zhuykoff
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Натянуть дизайн на Joomla 1.5
HTMLJoomla
реомендую
Рекомендую) Работает профессионально без лишних вопросов. Свое дело знает. Быстро понял суть задачи и что требовалось. Оперативно реагирует на все пожелания. Поставленную задачу выполнил качественно в установленные сроки! В общем всем доволен!
Ответный отзыв
PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$120
10 баллов
11 лет назад
Копия сайта
Очень довольны сотрудничеством с Алексеем. Четко поставленная задача, вежливое общение. Моментальная оплата, после проверки выполненной работы. Спасибо!
Большое спасибо! Отличный исполнитель. Работа выполнена качественно и в установленные сроки! Требуемый результат был достигнут с первого раза. Помимо всего прочего исполнитель отвечал на все вопросы, возникшие в ходе ознакомления с проделанной работой. Постоянно был на связи. Рекомендую!
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