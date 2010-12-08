Есть рабочий скрипт на php онлайн sitemap generator. Нужно доработать под свои требования, подправить и добавить некоторые функции, проблема с кодировкой и др. Подробное ТЗ и цена обсуждаються!
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- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно сделать копию рабочего скрипта чужого сайта. Дополнительная информация в приложении.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно написать скрипт онлайн-сервис для генерации карт сайта sitemap. Примерные этим http://www.sitemaps-builder.com/, http://www.check-domains.com/sitemap/index.php, http://www.mysitemapgenerator.com/start/free.html. Можно рассмотреть готовые варианты. Или изменить скрипт от google http://www.xml-sitemaps.com/ под свои требования (рабочий скрипт есть но ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть шаблон сайта HTML http://sitizona.ru/ с исходниками. Нужно натянуть дизайн на 3 колоночный шаблон Joomla. тематика-файловый архив. Основное шапка и фон или что то похожее, а расположение меню и всего остального обсуждается, возможны ваши предложения ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
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HTMLJoomla
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