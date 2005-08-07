alfozavr

Гость alfozavr

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Несложный сайт

    Сайт будет работать по системе автоматизированной MLM и должен уметь принимать смс. Подробнее в личном общении. Также хотелось бы, чтоб разработчик был один, знал схему внедрения смс-оплаты и мог в дальнейшем совершенствовать проект

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Несложный сайт

    Нужно сделать следующим образом.У пользователя есть свой аккаунт. На нем он может поменять тарифный план (их будет 2 или 3), и заказать выплату. Нужен автоматический прием web-money и яндекс денег. Сайт не сложный…подробнее в icq ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка on-line java игры

    Игра должна быть на java(для мобильных телефонов) . Это будет не сложный футбол с возможностью создать свою команду и развивать ее. Более подробно обсудим. возможность создания счета, т.е. безопасность.

    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад