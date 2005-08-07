Сайт будет работать по системе автоматизированной MLM и должен уметь принимать смс. Подробнее в личном общении. Также хотелось бы, чтоб разработчик был один, знал схему внедрения смс-оплаты и мог в дальнейшем совершенствовать проект
- Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать следующим образом.У пользователя есть свой аккаунт. На нем он может поменять тарифный план (их будет 2 или 3), и заказать выплату. Нужен автоматический прием web-money и яндекс денег. Сайт не сложный…подробнее в icq ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Игра должна быть на java(для мобильных телефонов) . Это будет не сложный футбол с возможностью создать свою команду и развивать ее. Более подробно обсудим. возможность создания счета, т.е. безопасность.Разработка игр5 заявокЗакрыт16 лет назад
Мне нужен в короткие сроки скрипт рассылки вроде subscribe.ru Предлагайте цены и сроки.Веб-программирование15 заявокЗакрыт18 лет назад