alifashudinowa

Написать общую статью про короновирус, о том, что происходит в целом и что произошло за эту неделю. Статья должна содержать конкретику, например ввели QR коды или отменили. Задание подойдёт тем кто в этой теме, кто ...
- $1Копирайтинг21 заявкаЗакрыт2 года назад
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Нужно будет в фотошопе сделать на белом фоне буквы, белый или может добавить ещё какой цвет, чтобы было красиво, просто и приятно и в конце почувствовать полное удовлетворение и реализацию♡ по оплате пока 100 руб. ...Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт2 года назад
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Сделать сайт на HTML+ CSS чтобы было адаптивно на всех экранах. По оплате пока 700 руб в месяц. Подойдёт тем кто сейчас на самоизоляции или хочет начать в сайтах. Пишите те кто готов заниматься кодом ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
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Нужна помощь разобраться с сайтом и программированием. Кто сможет объяснять почему что и как, отвечать на вопросы, помогать с этим. Думаю учить язык программирования, но это не точно и до апреля хочу с этим как-то ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
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Создать бота с формой в телеграм. По срокам 1 день. Подробности какая должна быть форма скину тому кто возьмётся за задание.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
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Нужно помочь написать текст на тему о том как я работаю и тему удалённой работы. Пишем без воды. По оплате 30 руб за 1000 збп, количество збп - 6000. Срок 2 дня.Копирайтинг8 заявокЗакрыт4 года назад
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Нужно помочь написать текст на коммерчекскую тематику в сфере seo-оптимизации.Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
- $2
Он у меня уже готов почти. Нужно проверить его на орфографические ошибки и как редактор + сделать копирайт определенных кусков этого текста, чтобы они не были совсем никак не похожи на оригинал и на выходе ...Редактирование и Корректура11 заявокЗакрыт4 года назад
Придумать название для фирмы. Оно может быть любым. Но чтобы для этого названия можно было сделать удобно читаемое, запоминающее название сайта. Например мне нравится название: [url=http://apple.com]apple.com[/url] Не спрашивайте чем будет заниматься фирма, мне нужно название, ...Нейминг и Слоганы71 заявкаЗакрыт4 года назад
- $4
Установить wordpress c определенным шаблоном. Можете предложить удобный, гибкий шаблон, чтобы можно было сайт настраивать под нужные задачи. Установить на сайт httpsВеб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад