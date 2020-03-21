alifashudinowa

Алина Новицкая alifashudinowa

 
29 летРоссия/Иркутск
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написать статью

    $1

    Написать общую статью про короновирус, о том, что происходит в целом и что произошло за эту неделю. Статья должна содержать конкретику, например ввели QR коды или отменили. Задание подойдёт тем кто в этой теме, кто ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать в фотошопе красиво буквы

    $1

    Нужно будет в фотошопе сделать на белом фоне буквы, белый или может добавить ещё какой цвет, чтобы было красиво, просто и приятно и в конце почувствовать полное удовлетворение и реализацию♡ по оплате пока 100 руб. ...

    Photoshop
    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать сайт

    $10

    Сделать сайт на HTML+ CSS чтобы было адаптивно на всех экранах. По оплате пока 700 руб в месяц. Подойдёт тем кто сейчас на самоизоляции или хочет начать в сайтах. Пишите те кто готов заниматься кодом ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Помочь с сайтом и программированием

    $5

    Нужна помощь разобраться с сайтом и программированием. Кто сможет объяснять почему что и как, отвечать на вопросы, помогать с этим. Думаю учить язык программирования, но это не точно и до апреля хочу с этим как-то ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Помочь написать текст

    $2

    Нужно помочь написать текст на тему о том как я работаю и тему удалённой работы. Пишем без воды. По оплате 30 руб за 1000 збп, количество збп - 6000. Срок 2 дня.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Помочь написать текст

    $2

    Он у меня уже готов почти. Нужно проверить его на орфографические ошибки и как редактор + сделать копирайт определенных кусков этого текста, чтобы они не были совсем никак не похожи на оригинал и на выходе ...

    Редактирование и Корректура11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Придумать название для фирмы

    Придумать название для фирмы. Оно может быть любым. Но чтобы для этого названия можно было сделать удобно читаемое, запоминающее название сайта. Например мне нравится название: [url=http://apple.com]apple.com[/url] Не спрашивайте чем будет заниматься фирма, мне нужно название, ...

    Нейминг и Слоганы71 заявка
    Закрыт
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
Terraut
23 годаКазахстан
4 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
год назад
Сделать сайт
Отличный заказчик
Лайк))
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