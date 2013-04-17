alina_godun

Алина alina_godun

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Копирайт, рерайт, переводы, контент

- Большой опыт написания статей на всевозможные тематики.

Индивидуальный копирайт, уникальный рерайт.

Примеры работ предоставляю только заказчикам под запрос.

-Переводы с англяйского и немецкого языков.

Английский: Upper Intermediate, Business English (с удовольствием берусь за тексты экономческой тематики)

Немецкий: 3 года жила в Германии, языком владею в совершенстве.

Украинский: родной язык. Делаю переводы любой сложности.

Русский: родной язык. Делаю переводы любой сложности.

Примеры работ предоставляю только заказчикам под запрос.

- Контент

У меня есть свой сайт, кроме того работаю контент-менеджером у одного украинского туроператора.

С удовольствием напишу контент для любого интернет-магазина.

Примеры работ предоставляю только заказчикам под запрос.

- Слоганы, реклама, PR

Готова обсудить любой проект.

Примеры работ предоставляю только заказчикам под запрос.

-Обзоры семинаров, лекций и других событий

Примеры работ предоставляю только заказчикам под запрос.

О себе:

Образование: менеджмент ВЭД

Увлечения: продажи, животные, спорт

Рабочий график: связаться со мной можно в течении всего дня.

Живу в Киеве.

Оплату принимаю: WM, Приватбанк

Отзывы заказчиков

Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
0 баллов
12 лет назад
Переводы описаний одежды для сайта
Пропала...была оплачена часть 1\3 от файла, Алина отдала переводов на 40% от этой части и просто напросто слилась...постоянно кормя завтраками что мол сегодня-завтра все пришлю...Увы. А так все хорошо начиналось.
Переводы
1 отзыв(-1)
от $5
от 1 дня
#8742
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#10043