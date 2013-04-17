Копирайт, рерайт, переводы, контент

- Большой опыт написания статей на всевозможные тематики.

Индивидуальный копирайт, уникальный рерайт.

Примеры работ предоставляю только заказчикам под запрос.

-Переводы с англяйского и немецкого языков.

Английский: Upper Intermediate, Business English (с удовольствием берусь за тексты экономческой тематики)

Немецкий: 3 года жила в Германии, языком владею в совершенстве.

Украинский: родной язык. Делаю переводы любой сложности.

Русский: родной язык. Делаю переводы любой сложности.

Примеры работ предоставляю только заказчикам под запрос.

- Контент

У меня есть свой сайт, кроме того работаю контент-менеджером у одного украинского туроператора.

С удовольствием напишу контент для любого интернет-магазина.

Примеры работ предоставляю только заказчикам под запрос.

- Слоганы, реклама, PR

Готова обсудить любой проект.

Примеры работ предоставляю только заказчикам под запрос.

-Обзоры семинаров, лекций и других событий

Примеры работ предоставляю только заказчикам под запрос.

О себе:

Образование: менеджмент ВЭД

Увлечения: продажи, животные, спорт

Рабочий график: связаться со мной можно в течении всего дня.

Живу в Киеве.

Оплату принимаю: WM, Приватбанк