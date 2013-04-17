- Большой опыт написания статей на всевозможные тематики.
Индивидуальный копирайт, уникальный рерайт.
Примеры работ предоставляю только заказчикам под запрос.
-Переводы с англяйского и немецкого языков.
Английский: Upper Intermediate, Business English (с удовольствием берусь за тексты экономческой тематики)
Немецкий: 3 года жила в Германии, языком владею в совершенстве.
Украинский: родной язык. Делаю переводы любой сложности.
Русский: родной язык. Делаю переводы любой сложности.
Примеры работ предоставляю только заказчикам под запрос.
- Контент
У меня есть свой сайт, кроме того работаю контент-менеджером у одного украинского туроператора.
С удовольствием напишу контент для любого интернет-магазина.
Примеры работ предоставляю только заказчикам под запрос.
- Слоганы, реклама, PR
Готова обсудить любой проект.
Примеры работ предоставляю только заказчикам под запрос.
-Обзоры семинаров, лекций и других событий
Примеры работ предоставляю только заказчикам под запрос.
О себе:
Образование: менеджмент ВЭД
Увлечения: продажи, животные, спорт
Рабочий график: связаться со мной можно в течении всего дня.
Живу в Киеве.
Оплату принимаю: WM, Приватбанк