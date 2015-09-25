Знания, умения, навыки:
+ HTML, CSS, jQuery.
+ Кроссбраузерность (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 8.0+, Safari 5.0+, Opera 10.0+).
+ Адаптивная верстка.(Twitter Bootstrap)
+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
+ Соблюдение стандартов W3C.
+ SEO-верстка.
+ Адаптация / внедрение плагинов.
+ Опыт работы с git.
+ Использование спрайтов.
+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
+ Реализация pixel perfect.
+ работа c less
Портфолио
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Веб-программирование
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