alisada

Анна alisada

 
34 годаУкраина/Полтава
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Знания, умения, навыки:

+ HTML, CSS, jQuery.

+ Кроссбраузерность (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 8.0+, Safari 5.0+, Opera 10.0+).

+ Адаптивная верстка.(Twitter Bootstrap)

+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

+ Соблюдение стандартов W3C.

+ SEO-верстка.

+ Адаптация / внедрение плагинов.

+ Опыт работы с git.

+ Использование спрайтов.

+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

+ Реализация pixel perfect.

+ работа c less

HTMLCSSBootstrapjQueryGit
Портфолио
Веб-программирование
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