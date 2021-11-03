aliyafedoseeva

Алия aliyafedoseeva

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Виды работ:

  • Landing Page;
  • Web-сайты;
  • Интернет-магазины;
   

    Дополнительные услуги:

  • Адаптивный дизайн существующего сайта (планшетный, мобильный);
  • Редизайн существующего сайта;
  • Оформление соц. сетей.

Условия работы:

  • Работаю по предоплате (30-50% от суммы проекта);
  • Предоставляю один (1) вариант дизайна сайта;
  • Все дополнительные задачи, оплачиваются отдельно (анимация, интерактивный прототип и т.д.).
   По договоренности, оплату можем разбить на этапы:

   50% оплаты только за главную --> Утверждаем главную--> Остаток оплаты за главную --> 30 % за внутренние страницы      --> Утверждаем внутренние страницы --> Остаток оплаты за внутренние страницы. 

   Спокойно отношусь к правкам и понимаю их необходимость. Нацелена на результат, который полностью устроит Вас и     Ваших клиентов!

   Режим работы: с Понедельника по Субботу (кроме праздничных дней).

   Часы работы: с 9:00 до 20:00 (по Мск). 

   Для связи:  доступна в любое время, пишите! Отвечу на все Ваши вопросы. 

Способ оплаты:

  • Карта Visa или Mastercard (принимаю оплату, как в ₽, так и у.е);
  • Яндекс Деньги;
  • Webmoney.
Оформлена, как Самозанятый, в связи с этим предоставлю Вам необходимые документы для отчетности.

Мои контакты:

Пишите! 

Портфолио

Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$20/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$20/час
от $20от 3 дней
нет рейтинга