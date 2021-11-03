Виды работ:
- Landing Page;
- Web-сайты;
- Интернет-магазины;
Дополнительные услуги:
- Адаптивный дизайн существующего сайта (планшетный, мобильный);
- Редизайн существующего сайта;
- Оформление соц. сетей.
Условия работы:
- Работаю по предоплате (30-50% от суммы проекта);
- Предоставляю один (1) вариант дизайна сайта;
- Все дополнительные задачи, оплачиваются отдельно (анимация, интерактивный прототип и т.д.).
50% оплаты только за главную --> Утверждаем главную--> Остаток оплаты за главную --> 30 % за внутренние страницы --> Утверждаем внутренние страницы --> Остаток оплаты за внутренние страницы.
Спокойно отношусь к правкам и понимаю их необходимость. Нацелена на результат, который полностью устроит Вас и Ваших клиентов!
Режим работы: с Понедельника по Субботу (кроме праздничных дней).
Часы работы: с 9:00 до 20:00 (по Мск).
Для связи: доступна в любое время, пишите! Отвечу на все Ваши вопросы.
Способ оплаты:
- Карта Visa или Mastercard (принимаю оплату, как в ₽, так и у.е);
- Яндекс Деньги;
- Webmoney.
Мои контакты:
- E-mail — [email protected];
- Telegram — @Aliya_r_mf.
Пишите!
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