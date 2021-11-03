Виды работ:

Landing Page;

Web-сайты;

Интернет-магазины;

Дополнительные услуги:

Адаптивный дизайн существующего сайта (планшетный, мобильный);

Редизайн существующего сайта;

Оформление соц. сетей.

Условия работы:

Работаю по предоплате (30-50% от суммы проекта);

Предоставляю один (1) вариант дизайна сайта;

Все дополнительные задачи, оплачиваются отдельно (анимация, интерактивный прототип и т.д.).

50% оплаты только за главную --> Утверждаем главную--> Остаток оплаты за главную --> 30 % за внутренние страницы --> Утверждаем внутренние страницы --> Остаток оплаты за внутренние страницы.

Спокойно отношусь к правкам и понимаю их необходимость. Нацелена на результат, который полностью устроит Вас и Ваших клиентов!

Режим работы: с Понедельника по Субботу (кроме праздничных дней).

Часы работы: с 9:00 до 20:00 (по Мск).

Для связи: доступна в любое время, пишите! Отвечу на все Ваши вопросы.

Способ оплаты:

Карта Visa или Mastercard (принимаю оплату, как в ₽, так и у.е);

Яндекс Деньги;

Webmoney.

Оформлена, как, в связи с этим предоставлю Вам необходимые документы для отчетности.

Мои контакты:

Пишите!