almakso

Александр almakso

 
40 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание сайта guide c привязкой к карте

    $250

    Необходимо создать по имеющимся макетам страниц движок (или внедрить и запрограммировать в обычные dle, wordpress и т.д.) с привязкой создаваемых объектов к онлайн-карте. Сайт будет использоваться в качестве гида по определенным интересам в некоторых странах мира. ...

    WordPressDLE
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Публикация горящих предложений туров

    $5

    Публикация горящих постов (предложений) Размещение публикаций и горящих предложений на сайте туристической компании Escapeyou. Время размещения и количество постов не ограничивается. Оплата производится за правильно оформленные и размещенные предложения – каждую неделю. (Яндекс-деньги, зачисления на ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ошибка DLE 8.5

    Устранение ошибки в шаблонах CMS DLE 8.5 - Not Supported File! Thumbnails can only be made from .jpg, gif and .png images! Причем возникает при попытке загрузить фото вручную в новость

    DLE
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад