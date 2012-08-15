Необходимо создать по имеющимся макетам страниц движок (или внедрить и запрограммировать в обычные dle, wordpress и т.д.) с привязкой создаваемых объектов к онлайн-карте. Сайт будет использоваться в качестве гида по определенным интересам в некоторых странах мира. ...