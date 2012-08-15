Необходимо создать по имеющимся макетам страниц движок (или внедрить и запрограммировать в обычные dle, wordpress и т.д.) с привязкой создаваемых объектов к онлайн-карте. Сайт будет использоваться в качестве гида по определенным интересам в некоторых странах мира. ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $250Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
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Необходимо срочно отредактировать две формы: 1) Обратная связь и 2) Персональные сообщенияСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
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Публикация горящих постов (предложений) Размещение публикаций и горящих предложений на сайте туристической компании Escapeyou. Время размещения и количество постов не ограничивается. Оплата производится за правильно оформленные и размещенные предложения – каждую неделю. (Яндекс-деньги, зачисления на ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
Устранение ошибки в шаблонах CMS DLE 8.5 - Not Supported File! Thumbnails can only be made from .jpg, gif and .png images! Причем возникает при попытке загрузить фото вручную в новостьВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад