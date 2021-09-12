almetov_ainur

Айнур almetov_ainur

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Web, Mobile, Game developer

Портфолио

Github page

  • Нужен iOS разработчик

    Требуется iOS разработчик для внесения изменений в готовое мобильное приложение и его последующей публикации в App Store. Опыт работы с iOS и знание процесса публикации обязательны.

    iOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен IOS swift разработчик.

    Требуется разработка мобильного приложения на Swift по предоставленному дизайну. Ищем опытного iOS-разработчика, который сможет создать качественное приложение в соответствии с заданными спецификациями и дизайном.

    iOSSwift
    Мобильные приложения11 заявок
    Закрыт
    4 года назад