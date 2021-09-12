almetov_ainur

Требуется iOS разработчик для внесения изменений в готовое мобильное приложение и его последующей публикации в App Store. Опыт работы с iOS и знание процесса публикации обязательны.
Мобильные приложения3 заявки
Закрыт
4 года назад
Требуется iOS разработчик для внесения изменений в готовое мобильное приложение и его последующей публикации в App Store. Опыт работы с iOS и знание процесса публикации обязательны.
Требуется разработка мобильного приложения на Swift по предоставленному дизайну. Ищем опытного iOS-разработчика, который сможет создать качественное приложение в соответствии с заданными спецификациями и дизайном.