alsy44

Алсу alsy44

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
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  • Сверстать и натянуть на wordpress.

    $50

    1. Макет во вложении , его нужно сверстать блочной (div) и валидной версткой 2. Натянуть его на мой блог wordpress, вот адрес домена […myhurraw.ru…], чтобы все нормально функционировало ...

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад