$100
Сверстать и натянуть на wordpress, сайт 1. Макет во вложении, его нужно сверстать блочной (div) и валидной версткой 2. Натянуть его на мой блог wordpress, адрес домена Nalani.ru ? чтобы ...
HTML-верстка2 заявки
Закрыт
11 лет назад
Сверстать и натянуть на wordpress, сайт 1. Макет во вложении, его нужно сверстать блочной (div) и валидной версткой 2. Натянуть его на мой блог wordpress, адрес домена Nalani.ru ? чтобы ...
1. Макет во вложении , его нужно сверстать блочной (div) и валидной версткой 2. Натянуть его на мой блог wordpress, вот адрес домена […myhurraw.ru…], чтобы все нормально функционировало ...