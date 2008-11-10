alsyv

Иванна Иванова alsyv

 
NaN летУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
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  • Создание сайта по базовому шаблону

    День добрый, Требуется создать сайт по базовому шаблону http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=21976&amp;pr_code=701y11Rc108VgkwSaarb1Qp4Mk93Ad, добавив систему подписки на новости и форму обратной связи как здесь http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=20750&amp;pr_code=701y11Rc108VgkwSaarb1Qp4Mk93Ad. Используя фирменный стиль компании. Плюс, если дизайнер может подсказать и по оптимизации сайта (чтобы контент создавался ...

    Форма обратной связи
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка фирменного стиля для компании

    $150

    Необходимо разработать фирменный стиль для компании (коллекторские услуги). Логотип, и фирменный стиль в целом, должен создавать образ, вызывающий ассоциации: сильный, надежный, эффективный, технологичный. Носители фирменного стиля, которые необходимо разработать в рамках создания фирменного стиля: 1) Логотип ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад