День добрый, Требуется создать сайт по базовому шаблону http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=21976&pr_code=701y11Rc108VgkwSaarb1Qp4Mk93Ad, добавив систему подписки на новости и форму обратной связи как здесь http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=20750&pr_code=701y11Rc108VgkwSaarb1Qp4Mk93Ad. Используя фирменный стиль компании. Плюс, если дизайнер может подсказать и по оптимизации сайта (чтобы контент создавался ...