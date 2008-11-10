День добрый, Требуется создать сайт по базовому шаблону http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=21976&pr_code=701y11Rc108VgkwSaarb1Qp4Mk93Ad, добавив систему подписки на новости и форму обратной связи как здесь http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=20750&pr_code=701y11Rc108VgkwSaarb1Qp4Mk93Ad. Используя фирменный стиль компании. Плюс, если дизайнер может подсказать и по оптимизации сайта (чтобы контент создавался ...
- Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $150
Необходимо разработать фирменный стиль для компании (коллекторские услуги). Логотип, и фирменный стиль в целом, должен создавать образ, вызывающий ассоциации: сильный, надежный, эффективный, технологичный. Носители фирменного стиля, которые необходимо разработать в рамках создания фирменного стиля: 1) Логотип ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен15 лет назад