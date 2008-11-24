alyas

Алия Шафиева alyas

 
NaN летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание сайта

    Требуется : 1. Создание сайта по бизнес услугам (инд.дизайн, программирование ), структура элементарная, система управления клиентами не нужна, нужна система управления сайтом (возможность самостоятельно добавлять (удалять) статьи, новости, давать бесплатные консультации через сайт и эта инфа должна ...

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип и дизайн вывески на киоск

    Нужно следующее: 1. логотип для продажи кондитерского изделия через киоск (название есть), использовать не более 2 цветов. 2. дизайн вывески на фасад киоска (размер приблизительно 3м х 1м самая высокая точка, верх вывески будет вырезаться по рисунку, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта, логотип, создание сайта, продвижение

    Нужно сделать следующее: 1. Дизайн логотипа, визитки, 1 баннера. 2. Дизайн сайта. 3. Верстка сайта с системой управления сайтом и пр.доведение сайта до ума. 4. Сделать на сайте расчет по 2 формулам. (т.е.человек отмечает 2-3 показателя и получает рассчитанный ...

    Верстка сайтаДизайн сайтаЛоготип для сайта
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад