Нужно следующее: 1. логотип для продажи кондитерского изделия через киоск (название есть), использовать не более 2 цветов. 2. дизайн вывески на фасад киоска (размер приблизительно 3м х 1м самая высокая точка, верх вывески будет вырезаться по рисунку, ...