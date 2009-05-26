Сложное ООП JavaScript программирование
Десять лет опыта программирования и менеджмента разработки web приложений, из них пять последних - в офисе.
Технологии: PHP, SQL, HTML, CSS, XUL, JavaScript, RegExp.
В настоящее время специализируюсь на сложном JavaScript программировании. В основном - без использования сторонних фреймворков.
Портфолио - http://icode.ru/portfolio и здесь.
Последняя работа (Firefox плагин): https://www.weblancer.net/users/amalitsky/portfolio/1140563.html#item
Для экономии своего и вашего времени: час своей работы оцениваю в 20€, месяц - 2 500€, имею постоянную работу.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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