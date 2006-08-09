Фотограф в Москве и Санкт-Петербурге. Студийная художественная съемка. На контракт. 1-2 ч. съемки 1500-2000р. Время от времени, нужна художественная съемка девушек\юношей. Не эротика. Рекламная съемка. Портфолио обязательно.
- Фотосъемка1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Нужно создать базу данных для хранения информации о клиентах. Программу, которая будет чисто достоянием компании. Графика для оформления - с меня. Опять же, как и во всех моих прошлых постах, я ищу человека для постоянного сотрудничества. ...Базы данных100 заявокЗакрыт17 лет назад
Хочу узнать, что вы можете предложить (регистрация в поисковых системах, места в первой-второй десятках поисковиков и т.д.) и каковы расценки. Я ищу человека/фирму для постоянного сотрудничества. Сайты только англоязычные. Интересует в основном google. Какие ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт17 лет назад
Перевод текста с русского на английский (Британский) Где-то около 50 страниц. Текст не технический, креатив. Достаточно простой. Хочу узнать, за сколько возметесь. Девушкам будет интереснее, текст на женский сайт.Переводы1 исполнительЗавершен17 лет назад
Отзывы фрилансеров
$0
10 баллов
17 лет назад
Работой очень довольна
Ответный отзыв
Я довольна, продолжаем сотрудничать.