amerland

Гость amerland

 
NaN летВеликобритания/Манчестер
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Фотограф в Москве и Санкт-Петербурге.

    Фотограф в Москве и Санкт-Петербурге. Студийная художественная съемка. На контракт. 1-2 ч. съемки 1500-2000р. Время от времени, нужна художественная съемка девушек\юношей. Не эротика. Рекламная съемка. Портфолио обязательно.

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • База данных для хранения данных клиентов (прога)

    Нужно создать базу данных для хранения информации о клиентах. Программу, которая будет чисто достоянием компании. Графика для оформления - с меня. Опять же, как и во всех моих прошлых постах, я ищу человека для постоянного сотрудничества. ...

    Базы данных100 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Расскрутка англоязычных сайтов

    Хочу узнать, что вы можете предложить (регистрация в поисковых системах, места в первой-второй десятках поисковиков и т.д.) и каковы расценки. Я ищу человека/фирму для постоянного сотрудничества. Сайты только англоязычные. Интересует в основном google. Какие ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод текста с русского на английский

    Перевод текста с русского на английский (Британский) Где-то около 50 страниц. Текст не технический, креатив. Достаточно простой. Хочу узнать, за сколько возметесь. Девушкам будет интереснее, текст на женский сайт.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
princessnb
Елена 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв
$0
10 баллов
17 лет назад
Перевод текста с русского на английский
Работой очень довольна
Я довольна, продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв