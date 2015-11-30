amnes92

Николай Быстрицкий amnes92

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ускорить загрузку сайта

    Нужно оптимизировать работу сайта. Некоторые страницы загружаются дольше, чем хотелось бы + убрать ряд ошибок, согласно w3.org. Срок 2 дня. Шаблонные ответы не смотрю.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Правка сайта js, jquery + php

    Добрый день. нужно поправить работу слайдера на jquery - не работает авто прокрутка + добавить новые картинки, поправить форму заказа и так по мелочи так же нужно натянуть пару страниц на движок wordpress Более детально реальному исполнителю

    PHPJavascriptWordPressjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
luninroman
Роман 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Ускорить загрузку сайта
Все отлично.
В очередной раз отличный результат, работой доволен.
Ответный отзыв
luninroman
Роман 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Правка сайта js, jquery + php
Благодарю Николая за сотрудничество. Хорошо составлено ТЗ, оплата в срок + приятный в общении человек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!
Благодарю Романа, все сделано идеально и в сроки, он хорошо ориентируется в вопросах, касательно поставленной задачи, всегда на связи - отличный исполнитель.
Ответный отзыв