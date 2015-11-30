Нужно оптимизировать работу сайта. Некоторые страницы загружаются дольше, чем хотелось бы + убрать ряд ошибок, согласно w3.org. Срок 2 дня. Шаблонные ответы не смотрю.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
8 лет назад
Нужно оптимизировать работу сайта. Некоторые страницы загружаются дольше, чем хотелось бы + убрать ряд ошибок, согласно w3.org. Срок 2 дня. Шаблонные ответы не смотрю.
Добрый день. нужно поправить работу слайдера на jquery - не работает авто прокрутка + добавить новые картинки, поправить форму заказа и так по мелочи так же нужно натянуть пару страниц на движок wordpress Более детально реальному исполнителю