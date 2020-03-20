Не просто картинки.

Может сразу созвонимся и обсудим Ваш проект?

Никогда не работаю по шаблону. Шаблоны - зло(хотя это зависит от задачи).

Я разрабатываю интерфейс и дизайн всех типов сайтов. Также занимаюсь разработкой логотипов и пишу уникальные тексты. Максимально детально ознакамливаюсь со сферой(продуктом, компанией, человеком) для которой проект, это и позволяет сделать уникальный, не шаблонный, дизайн и логотип, и написать хороший, ёмкий, читаемый текст.

Работаю в Adobe Photoshop, Figma, Adobe XD, Adobe Illustrator.

В свободное от работы время люблю читать профильную и художественную литературу или посмотреть хороший фильм. И, конечно, прогуляться, чтобы зарядиться новыми идеями.

Касательно процесса работы. Вот как всё будет:

1. Мы с Вами пообщаемся о проекте(желательно по телефону(скайпу) или камере), я приму к сведению все Ваши пожелания и запишу, также предложу свои идеи по проекту;

2. Далее проанализирую все данные, детально ознакомлюсь с нишей, для которой продукт, и сделаю прототип или набросок дизайна(зачастую это второе);

3. Скину Вам набросок для утверждения основной идеи;

4. Подберу наиболее подходящую цветовую гамму, найду и обработаю изображения(если они не будут предоставлены), нарисую логотип(опять же – если понадобится);

5. Скину Вам работу для утверждения этапа;

6. На этом пункте я займусь всеми деталями проекта и выравниванием элементов, а также адаптивной версией;

7. Отправлю Вам готовый проект и его исходники, приложу все изображения, тексты, логотип.

В итоге Вы получите готовый интерфейс и дизайн, приложенные изображения с логотипом, а также все исходники проекта. Вдруг пригодится в будущем:)

Главное то, что я буду прилагать максимум усилий для решения Вашей задачи и предлагать свои идеи, а не просто "тыкать на кнопки, лишь бы заплатили".

А портфолио Вы можете увидеть по ссылкам:

Behance

Instagram