QA engineer

Всем привет! Меня зовут Анастасия, я занимаюсь тестированием на фрилансе, опыт тестирования -1 год. Я перфекционист, люблю работать и постоянно обучаюсь новым навыкам в профессии. В приложении - сертификат об окончании мной курсов по тестированию мобильных приложений. Вот мои навыки: Jira, Redmain, TestRail, SQL, Selenium, HTML, Scrum, registration of defects in the bugtracker, writing test cases, test plans, checklists, bug reports, test result reports. Буду рада получить новый опыт, работая с вами!)