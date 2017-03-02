andoid

Андрей Пелих andoid

 
39 летУкраина/Запорожье
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
ПОРАБОТАЕМ?

Дизайнер всех отраслей:

3D-design:

- 3d моделирование

- 3d визуализация

- 3d интерьеры

- 3d заставки

и др...

Web-design:

- дизайн сайтов

- верстка html, css, xml....

- знание движков Joomla, Wordpress, DLE, SE, Simpla, Net Cat, OsCommerce, Concrete...

- Flash - анимации, клипы, ролики

- Flash - заставки, баннеры, шапки....

и др...

Презентации:

- электронные - статичные, динамичные

- Flash

- Power Point

и др....

Наружная реклама, сми, полиграфия, фирменный стиль, разработка логотипа......

и др......

WordPressДизайн сайтаHTMLCSSJoomlaFlashDLESimpla
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