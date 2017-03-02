ПОРАБОТАЕМ?
Дизайнер всех отраслей:
3D-design:
- 3d моделирование
- 3d визуализация
- 3d интерьеры
- 3d заставки
и др...
Web-design:
- дизайн сайтов
- верстка html, css, xml....
- знание движков Joomla, Wordpress, DLE, SE, Simpla, Net Cat, OsCommerce, Concrete...
- Flash - анимации, клипы, ролики
- Flash - заставки, баннеры, шапки....
и др...
Презентации:
- электронные - статичные, динамичные
- Flash
- Power Point
и др....
Наружная реклама, сми, полиграфия, фирменный стиль, разработка логотипа......
и др......
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