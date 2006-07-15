Создание и внедрение программы верстки еженедельник а объявлений. Требуется программа верстки(м.б. и база к ней, так как сейчас верстаемся в Кварке) для полиграфической верстки еженедельника объявлений - более 4-5 тыс блочков разного формата (текстовое/текст+ фото) расставляемых по признакам сортировки(3-5 ...