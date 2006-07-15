Создание и внедрение программы верстки еженедельник а объявлений. Требуется программа верстки(м.б. и база к ней, так как сейчас верстаемся в Кварке) для полиграфической верстки еженедельника объявлений - более 4-5 тыс блочков разного формата (текстовое/текст+ фото) расставляемых по признакам сортировки(3-5 ...
- Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Разработка программы верстки для еженедельника объявлений, позволяющей автоматизировать размещение стандартизированных блоков: а)одно-,двух-, трех и четырех-блочных объявлений(в состав блока входит только текст, либо фото+текст и б)рекламных блоков. При этом порядок размещения объявлений опрделяется их сортировкой по 4 параметрам ...Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт17 лет назад
1)Разработка базы данных приема и учета объявлений автомобильного профиля и недвижимости 2)Создание программы верстки журнала в InDesignВерстка полиграфии7 заявокЗакрыт17 лет назад
Разработка интернет-сайта периодического издания объявлений: Ко всем атрибутам современного сайта перечислю дополнительно лишь некоторые / часть Сервисов * поиск товара в контенте сайта * статистика по ценам (страничный список внутри диапазона) * подача объявления(без авторизации ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Разработка 1) базы данных объявлений (текстовых или текст + фотография) для верстки еженедельных изданий, и 2) интернет сайта одного из этих же изданий.Базы данных13 заявокЗакрыт17 лет назад