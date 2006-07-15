andreich

Гость andreich

 
63 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Разработка программы верстки(под Indesign)

    Создание и внедрение программы верстки еженедельник а объявлений. Требуется программа верстки(м.б. и база к ней, так как сейчас верстаемся в Кварке) для полиграфической верстки еженедельника объявлений - более 4-5 тыс блочков разного формата (текстовое/текст+ фото) расставляемых по признакам сортировки(3-5 ...

    Верстка полиграфии2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разр-ка программы верстки еженедельника объявлений

    Разработка программы верстки для еженедельника объявлений, позволяющей автоматизировать размещение стандартизированных блоков: а)одно-,двух-, трех и четырех-блочных объявлений(в состав блока входит только текст, либо фото+текст и б)рекламных блоков. При этом порядок размещения объявлений опрделяется их сортировкой по 4 параметрам ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка интернет-сайта еженедельника объявлений

    Разработка интернет-сайта периодического издания объявлений: Ко всем атрибутам современного сайта перечислю дополнительно лишь некоторые / часть Сервисов * поиск товара в контенте сайта * статистика по ценам (страничный список внутри диапазона) * подача объявления(без авторизации ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад