andrewsupp

Нужны райтеры для написания описайний товаров. Медицинская тематика - фармокология. Примеры предоставлю. Прикрепляйте при отклике адрес вашей электронной почты.
Копирайтинг5 заявок
Закрыт
6 лет назад
Нужны райтеры для написания описайний товаров. Медицинская тематика - фармокология. Примеры предоставлю. Прикрепляйте при отклике адрес вашей электронной почты.
Добрый день. Необходимо осуществить рерайт четирех описаний категорий товаров от 500 до 700 символов без пробелов каждая. Написать подобное описание еще для одной категории и сделать ее уникальный рерайт. Необходимая уникальность 95%+ ...