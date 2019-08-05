andrewsupp

Андрей Браун andrewsupp

 
45 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рерайт текстов на английском

    Добрый день.  Необходимо осуществить рерайт четирех описаний категорий товаров от 500 до 700 символов без пробелов каждая. Написать подобное описание еще для одной категории и сделать ее уникальный рерайт. Необходимая уникальность 95%+ ...

    Рерайтинг9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад