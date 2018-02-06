andreybelov1983

Андрей andreybelov1983

 
41 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$67
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

96badalyan
28 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$67
10 баллов
7 лет назад
Нужно быстро и качественно сделать верстку из psd
HTMLPHP
Отличный заказчик: ТЗ понятное, всегда на связи, оплата моментальная. ) рекомендую
Уже не первый раз работаю с Нареком, рекомендую как ответственного и внимательного специалиста. Все время на связи, работа выполняется в срок. Спасибо за сотрудничество) -рекомендую
Ответный отзыв
96badalyan
28 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Требуется сверстать кросбраузерный и адаптивный сайт: натянуть на modx
JavaScriptjQueryMODX
отличный заказчик рекомендую
Настоятельно рекомендую, очень хороший и позитивный специалист, с которым приятно работать. Сделал все качественно, точно следовал моим просьбам, немедленно реагировал на корректировки) невероятная скорость выполнения работы и нетривиальные придумки! (( всегда онлайн )) Результат = классный Сказать что я доволен - значит ничего не сказать)) Спасибо!!!! рекомендую
Ответный отзыв