andreybelov1983

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Нужно качественно сверстать лендинг по готовому макету PSD. Верстка должна быть адаптивной под: -десктопы -планшеты -мобильные телефоны. Требования: - Валидный код CSS3+HTML5 - Быстрая загрузка ...
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Нужно качественно сверстать лендинг по готовому макету PSD. Верстка должна быть адаптивной под: -десктопы -планшеты -мобильные телефоны. Требования: - Валидный код CSS3+HTML5 - Быстрая загрузка ...
Требования к исполнителю: - Выполнить верстку за 2 дня до ночи четверга вместе со всеми правками. - быть всегда на связи - НАПИШИТЕ скайп или телеграм, дальнейшее общение ...
Требуется сверстать сайт, состоящий из среднего лендинга, 6 внутренних страниц и 2 форм (вход, регистрация) под 4 разрешения: 1366, 1024, 768, 320.: нужно сделать Parallax эффекты и формы должны Красиво появляется при клике (( на ...