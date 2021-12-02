Удобный дизайн. 👍Только качественно и в срок. 👍Дизайн сайтов. Создание сайтов под ключ. Tilda, Figma, Photoshop🔥

Моя основная специализация:

Дизайн сайтов - сайты визитки, лендинги, многостраничники, продающие сайты, интернет магазины.

Также я занимаюсь созданием сайтов "под ключ" на платформе Tilda.

Это означает что мной будет выполнен дизайн и перенос это дизайна на Tilda. По итогу вы получите готовый сайт. Также на Tilda простой функционал, там в дальнейшем без моей помощи вы сможете добавить картинки или поправить текст. Конечно, если вы не хотите этим заниматься, вы можете обратиться ко мне в любой момент, даже если уже прошел год после выполнения мною вашего заказа.

Правки по вашим проектам будут бесплатны. Никогда не понимал как можно брать деньги за правки. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

Работая со мной вы можете обратиться ко мне в течение двух недель после сдачи проекта и я исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Немного о себе:

Я студент 3 курса, обучаюсь на программиста, прошел курсы Артёма Облинова по веб-дизайну, есть сертификат.

Работаю веб-дизайнером и создаю сайты "под ключ" более двух лет, работ в портфолио не так много, потому что за это время я много практиковался и заказов было не так много. Совмещаю работу с учебой! Но это никак не повлияет на ваш заказ/проект.

Как вы могли заметить у меня нет отзывов и вы можете быть первым кто оставит их! Первым трём клиентам сделаю сайт любой сложности за 100$

Я много практиковался и готов брать заказы.

Контакты:

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📞 Email - [email protected]

📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом, где созваниваться можем решить в переписке.