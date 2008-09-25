Что есть: верстка формы, серверные скрипты, возвращающие (на Ваш выбор html или json) Что нужно: реализовать ajax-интерфейс к поиску на любой из библиотек (prototype, jquery, dojo...). Сейчас есть кривая реализация на prototype, чтобы можно было понять, ...
Образование: высшее филологическое, СПбГУ
Опыт работы: с 2004 г. по наст.вр. – студия «Лаборатория доктора Патриса»,
веб-разработчик
Проекты:
www.rabotairkutsk.ru - полная разработка проекта, поддержка, мультирегиональный проект из одной админки
www.kombit-armatura.ru - сайт на собственной cms
www.zikr.ru – HTML верстка, код
www.kombit.ru – HTML верстка, код, продвижение
www.ngsp.ru – дизайн, верстка
www.bizestate.ru – разработка CMS
www.iskom.ru – разработка CMS
www.ram-remont.ru - HTML верстка, код
Навыки: PHP и MySQL, Zend Framework, Smarty, Ajax, HTML, XML, JavaScript
Дополнительно: свободный английский, опыт письменных переводов
(техническая тематика)
- $40Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
Здравствуйте! Нужна срочная консультация знающего человека по Prototype.js. Вкратце: на сайте есть поисковая форма, которая посылает запрос с помощью Ajax.Request и получает ответ в формате json. В FF все нормально работает, а IE на время ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад