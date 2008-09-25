Что есть: верстка формы, серверные скрипты, возвращающие (на Ваш выбор html или json) Что нужно: реализовать ajax-интерфейс к поиску на любой из библиотек (prototype, jquery, dojo...). Сейчас есть кривая реализация на prototype, чтобы можно было понять, ...