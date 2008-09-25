andrinata

Наталья Андриец andrinata

 
47 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Образование: высшее филологическое, СПбГУ

Опыт работы: с 2004 г. по наст.вр. – студия «Лаборатория доктора Патриса»,

веб-разработчик

Проекты:

www.rabotairkutsk.ru - полная разработка проекта, поддержка, мультирегиональный проект из одной админки

www.kombit-armatura.ru - сайт на собственной cms

www.zikr.ru – HTML верстка, код

www.kombit.ru – HTML верстка, код, продвижение

www.ngsp.ru – дизайн, верстка

www.bizestate.ru – разработка CMS

www.iskom.ru – разработка CMS

www.ram-remont.ru - HTML верстка, код

Навыки: PHP и MySQL, Zend Framework, Smarty, Ajax, HTML, XML, JavaScript

Дополнительно: свободный английский, опыт письменных переводов

(техническая тематика)

PHPJavascriptMySQLHTMLAjax

  • Реализовать ajax-форму поиска

    $40

    Что есть: верстка формы, серверные скрипты, возвращающие (на Ваш выбор html или json) Что нужно: реализовать ajax-интерфейс к поиску на любой из библиотек (prototype, jquery, dojo...). Сейчас есть кривая реализация на prototype, чтобы можно было понять, ...

    HTMLjQueryAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужна консультация по Prototype.js

    $10

    Здравствуйте! Нужна срочная консультация знающего человека по Prototype.js. Вкратце: на сайте есть поисковая форма, которая посылает запрос с помощью Ajax.Request и получает ответ в формате json. В FF все нормально работает, а IE на время ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
ArtemChertov
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Реализовать ajax-форму поиска
Наталья, приятный в общении человек и замечательный работодатель! Чёткое задание, моментальные ответы на вопросы, своевременная оплата в полном размере - словом, все составляющие идеального заказчика :). Всем рекомендую сотрудничать!
Артем быстро и профессионально выполнил для нас очень спорный кусок работы – оптимизацию javascript – практически переписал с нуля, избежав утечек памяти, предложил кросс-браузерное решение. Очень рекомендую.
Ответный отзыв