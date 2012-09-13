Нужен рерайт на игровую тематику. Описания к онлайн играм. Одно описание 1000 символов без пробела уникальностью 95-98 %. Исходники предоставлю, но можно пользоваться и другими источниками.
Копирайтинг20 заявок
Закрыт
9 лет назад
Нужен рерайт на игровую тематику. Описания к онлайн играм. Одно описание 1000 символов без пробела уникальностью 95-98 %. Исходники предоставлю, но можно пользоваться и другими источниками.
Нужен небольшой редизайн шаблона под книжный сайт, легкий, информативный с сохранением основной структуры. Изменение шапки, небольшое изменение разделов меню. Возможно добавление слайдера. Переделка шаблона с DLE 9.0 на 9.6 http://longbook.ru/