andsk73

Иван andsk73

 
51 годРоссия/Ульяновск
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Описания к онлайн играм рерайт

    Нужен рерайт на игровую тематику. Описания к онлайн играм. Одно описание 1000 символов без пробела уникальностью 95-98 %. Исходники предоставлю, но можно пользоваться и другими источниками.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется редизайн шаблона DLE

    Нужен небольшой редизайн шаблона под книжный сайт, легкий, информативный с сохранением основной структуры. Изменение шапки, небольшое изменение разделов меню. Возможно добавление слайдера. Переделка шаблона с DLE 9.0 на 9.6 http://longbook.ru/

    DLE
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад