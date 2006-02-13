Требуется написание полнофункционально сайта знакомств на подобие adultfriendfinder.com Примерно на сайте будет следующее: 3. Регистрации (6 модификаций:физические данние, етнические, сексуальние етц) 4. Пага мембера(его фотки и описание всех его достоинств) 5. Галерея мембера (тумбики фоток мембера с линками на ...