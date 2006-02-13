andyx

Гость andyx

 
42 годаУкраина/Хмельницкий
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

ICQ 320705

  • Оптимизация ZenCart + подсоединение дизайна

    $250

    Подсоединение дизайна к ZenCart + тонкая заточка под нужды проекта. Дизайн сверстан. Следующие модули входят: Каталог. Управление категориями. Каталог. Управление брендами. Каталог. Управление продукцией. Оплата. Управление методами оплаты. Доставка. Управление доставкой. Заказы. Управление заказами. Скидки. Управление скидками. Рассылка скидок. Пользователи.. Отчёты. Просмотр отчетов. (до 20-ти видов) Сервисные ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Магазин косметики и парфюмерии

    $2500

    Полностью дизайн + программирование. Дизайн только высокого уровня. Следующие модули входят: Каталог. Управление категориями. Каталог. Управление брендами. Каталог. Управление продукцией. Оплата. Управление методами оплаты. Доставка. Управление доставкой. Заказы. Управление заказами. Скидки. Управление скидками. Рассылка скидок. Пользователи.. Отчёты. Просмотр отчетов. (до 20-ти видов) Сервисные страницы. Управление сервисными страницами. Каталог ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Сайт знакомств. Dating site.

    $500

    Требуется написание полнофункционально сайта знакомств на подобие adultfriendfinder.com Примерно на сайте будет следующее: 3. Регистрации (6 модификаций:физические данние, етнические, сексуальние етц) 4. Пага мембера(его фотки и описание всех его достоинств) 5. Галерея мембера (тумбики фоток мембера с линками на ...

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    18 лет назад