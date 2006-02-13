Подсоединение дизайна к ZenCart + тонкая заточка под нужды проекта. Дизайн сверстан. Следующие модули входят: Каталог. Управление категориями. Каталог. Управление брендами. Каталог. Управление продукцией. Оплата. Управление методами оплаты. Доставка. Управление доставкой. Заказы. Управление заказами. Скидки. Управление скидками. Рассылка скидок. Пользователи.. Отчёты. Просмотр отчетов. (до 20-ти видов) Сервисные ...
- $250Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
Данное предложение более не актуально, всем заинтересованным участникам перейти по ссылке: http://weblancer.net/projects/10946.htmlВеб-программирование26 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Полностью дизайн + программирование. Дизайн только высокого уровня. Следующие модули входят: Каталог. Управление категориями. Каталог. Управление брендами. Каталог. Управление продукцией. Оплата. Управление методами оплаты. Доставка. Управление доставкой. Заказы. Управление заказами. Скидки. Управление скидками. Рассылка скидок. Пользователи.. Отчёты. Просмотр отчетов. (до 20-ти видов) Сервисные страницы. Управление сервисными страницами. Каталог ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт18 лет назад
- $500
Требуется написание полнофункционально сайта знакомств на подобие adultfriendfinder.com Примерно на сайте будет следующее: 3. Регистрации (6 модификаций:физические данние, етнические, сексуальние етц) 4. Пага мембера(его фотки и описание всех его достоинств) 5. Галерея мембера (тумбики фоток мембера с линками на ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт18 лет назад