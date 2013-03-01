$30
Нужно доработать сайт на престашоп 1.6.014 в краткое время Оставить один язык русский, скрыть второй английский Вывод cms страниц доработать верхнее горизонтальное меню
Дизайн сайтов3 заявки
Закрыт
10 лет назад
Нужно доработать сайт на престашоп 1.6.014 в краткое время Оставить один язык русский, скрыть второй английский Вывод cms страниц доработать верхнее горизонтальное меню
Нужна русификация и корректировка сайта http://www.templatemonster.com/ru/demo/40559.html Язык-русский вставка логотипа (в разработке) и валюты на тенге изменение рисунка на модуле добавление функции онлайн-оплата на банкоматную карту / р.с ...