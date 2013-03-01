andyzj

Андыз Джазбаева andyzj

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработака сайта

    $30

    Нужно доработать сайт на престашоп 1.6.014 в краткое время Оставить один язык русский, скрыть второй английский Вывод cms страниц доработать верхнее горизонтальное меню

    PrestaShop
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Русификация и корректировка сайта

    $100

    Нужна русификация и корректировка сайта http://www.templatemonster.com/ru/demo/40559.html Язык-русский вставка логотипа (в разработке) и валюты на тенге изменение рисунка на модуле добавление функции онлайн-оплата на банкоматную карту / р.с ...

    HTML
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад