Нужно сделать верстку графического макета (макет будет готовый) главной страницы сайта и установить/настроить уже готовый шаблон на CMS DLE. Предлагайте Ваши сроки и цены на работу.
HTML-верстка11 заявок
Закрыт
9 лет назад
Нужно сделать верстку графического макета (макет будет готовый) главной страницы сайта и установить/настроить уже готовый шаблон на CMS DLE. Предлагайте Ваши сроки и цены на работу.
Необходимо распознать ПДФ файл, сконвертировать его в вордовский файл и отредактировать (5 страниц). Текста немного, - название фирмы и адрес сайта для каждой позиции. Жду Ваших предложений по стоимости и срокам.