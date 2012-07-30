anko7

Андрей Ковалев anko7

 
33 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка веб-сайта

    Нужно сделать верстку графического макета (макет будет готовый) главной страницы сайта и установить/настроить уже готовый шаблон на CMS DLE. Предлагайте Ваши сроки и цены на работу.

    DLE
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо распознать ПДФ файл

    Необходимо распознать ПДФ файл, сконвертировать его в вордовский файл и отредактировать (5 страниц). Текста немного, - название фирмы и адрес сайта для каждой позиции. Жду Ваших предложений по стоимости и срокам.

    Редактирование и Корректура21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад