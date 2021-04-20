ann_nowa

Анастасия ann_nowa

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
SMM, ДИЗАЙН ИНСТАГРАМ / ИЛЛЮСТРАЦИЯ: РАСКРАСКИ, ПЕРСОНАЖИ И Т.Д

Здравствуйте! Меня зовут Анастасия.

Я SMM специалист, дизайнер инстаграм и иллюстратор.

Моя работа высвобождает ваше время для важных и любимых задач! Я могу вам помочь?

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Отзывы заказчиков

inwall
Сергей 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
$5
10 баллов
4 года назад
Доработать в canva шаблоны рисунков.
Спасибо! Не первый раз человек помогает, все хорошо
Задача простая, заказчик знает что хочет
Ответный отзыв
inwall
Сергей 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
$30
10 баллов
4 года назад
Просьба настроить аккаунт в Instagramm
Спасибо! Качественная и быстрая работа!
Большое спасибо, сделка прошла успешно!
Ответный отзыв