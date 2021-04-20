SMM, ДИЗАЙН ИНСТАГРАМ / ИЛЛЮСТРАЦИЯ: РАСКРАСКИ, ПЕРСОНАЖИ И Т.Д
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия.
Я SMM специалист, дизайнер инстаграм и иллюстратор.
Моя работа высвобождает ваше время для важных и любимых задач! Я могу вам помочь?
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Оформление для магазина сухофруктов47 просмотров
- Мыши- растр48 просмотров
- Иллюстрация "Счастливое мгновение"57 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Спасибо! Не первый раз человек помогает, все хорошо
Ответный отзыв
Задача простая, заказчик знает что хочет
$30
10 баллов
4 года назад
Спасибо! Качественная и быстрая работа!
Ответный отзыв
Большое спасибо, сделка прошла успешно!