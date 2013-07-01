сотрудник компании Fresh IT

Компания на рынке с 2009г

Сертифицированный партнер Google и Yandex

Предоставляемые услуги:

• Разработка сайтов

• Поисковое продвижение

• Продвижение при помощи контекстной и медийной рекламы

• Продвижение в социальных сетях

• Web-аналитика

• Юзабилити-исследования

• Разработка стратегии позиционирования в Интернете

Наши достижения за 2012 г:

• Подняли продажи клиентов на 209%

• Увеличили посещаемость сайтов клиентов на 234%

• Написали 132 экспертные статьи и 271 СМИ переопубликовало нас

• Организовали 4 профессиональных мероприятия

• 18 часов докладов на конференциях и мастер-классах

• Получили 26 сертификатов

• Увеличили штат на 60%

7 причин работать с нами:

1. Официальный договор

2. KPI как гарантия качества работ

3. NDA (соглашение о неразглашении)

4. Отзывы клиентов http://freshit.net/klienty/otzyvy-klientov/

5. Сертифицированные сотрудники http://freshit.net/my/sertificates/

6. Отлаженные бизнес-процессы

7. Работаем, только если выгодно вам