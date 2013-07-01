Компания на рынке с 2009г
Сертифицированный партнер Google и Yandex
Предоставляемые услуги:
• Разработка сайтов
• Поисковое продвижение
• Продвижение при помощи контекстной и медийной рекламы
• Продвижение в социальных сетях
• Web-аналитика
• Юзабилити-исследования
• Разработка стратегии позиционирования в Интернете
Наши достижения за 2012 г:
• Подняли продажи клиентов на 209%
• Увеличили посещаемость сайтов клиентов на 234%
• Написали 132 экспертные статьи и 271 СМИ переопубликовало нас
• Организовали 4 профессиональных мероприятия
• 18 часов докладов на конференциях и мастер-классах
• Получили 26 сертификатов
• Увеличили штат на 60%
7 причин работать с нами:
1. Официальный договор
2. KPI как гарантия качества работ
3. NDA (соглашение о неразглашении)
4. Отзывы клиентов http://freshit.net/klienty/otzyvy-klientov/
5. Сертифицированные сотрудники http://freshit.net/my/sertificates/
6. Отлаженные бизнес-процессы
7. Работаем, только если выгодно вам