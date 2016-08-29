Дипломы, курсовые рефераты на качественном уровне, большой опыт работы

Образование:

2003-2008 гг.

Рязанский государственный радиотехнический университет, факультет вычислительной техники, специальность: вычислительные машины, комплексы, системы и сети (диплом бакалавра и инженера).

Дополнительное образование:

2005-2008 гг.

Рязанский государственный радиотехнический университет, факультет переподготовки специалистов, специальность: экономика и управление на предприятии машиностроения, специализация: финансы и кредит.

Все три диплома с отличием.

Опыт работы:

С 2009 г.:

ООО "Диалог-С", г. Рязань (филиал московского предприятия)

Должность: координатор проектов.

2008-2009 г.:

ООО "Эксперт-сервис", г. Рязань (фирма - 1С-франчайзи)

Должность: инженер-программист.

2005-2007 гг.

Детская поликлиника №3, г. Рязань.

Должность: оператор ПК.

Личные качества:

Ответственна, целеустремленна, аккуратна, дисциплинированна, легко обучаема, вредных привычек не имею.

Знания и навыки:

1. Английский язык:

достаточно легко читаю и понимаю техническую документацию и литературный текст, произвольный текст перевожу с использованием словаря.

2. Языки программирования: Pascal, Delphi, 1C 7.7, 8.0, 8.1, язык моделирования GPSS. Владею на хорошем уровне, есть опыт выполнения лабораторных работ, курсовых, дипломов и прочих проектов на этих языках.

3. Microsoft Office. Отлично владею Word, Excel, Access (есть опыт создания баз данных), PowerPoint (есть опыт создания презентаций к дипломным проектам), Visio.

4. Быстро набираю текст, в том числе с рисунками и формулами, как с печатного, так и с рукописного источника, есть опыт качественного сканирования и распознания текста.

5. Экономические дисциплины: маркетинг, менеджмент, экономика предприятия, статистика, эконометрика, анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, финансы и кредит, логистика, финансовый менеджмент, ценообразование. Есть опыт написания рефератов, курсовых и дипломных работ, а также решения задач.

6. Бизнес-планы. Есть опыт разработки.

7. ТОЭ. Есть опыт решения задач и расчетно-графических работ (РГР).

8. Теория автоматов, дискретная математика, матлогика, теория вероятностей, моделирование. Есть опыт решения задач.

9. Рефераты. Большой опыт написания оригинальных, не из Интернета рефератов на любую тему.

10. Дипломные проекты. Большой опыт как выполнения, так и подготовки к защите (презентации и доклады).

Я грамотно пишу и хорошо владею родным языком.

Имеется банк готовых работ.

Готова работать с оплатой по СБС, в случае оплаты другим способом - предоплата 25% (относительно способа - как договоримся). Связаться со мной можно по эл. почте или ICQ.

Качественное выполнение работы и ответственный подход к делу гарантирую!