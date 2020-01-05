Нужно спарсить топ App store Больше деталей здесь https://docs.google.com/document/d/1jCRBBwg_tzN1dShjGioYMq-B3ArY_GNxOp4MR-AM8WY/edit Если у вас есть другие способы добыть эти же данные - welcome, это не принципиально. Интересует 2 варианта: 1. Разово спарсить заданную страну (все категории) 2. Получить скрипт с минимальным интерфейсом ...
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Есть готовый customer portal на Bubble.io, нужен дизайнер c хорошым вкусом, который приведет его "в порядок": поправит отступы, размеры элементов, цвета и т.д. С точки зрения логики ничего менять не надо, все готово. Только визуально привести ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Нужно подобрать красивые видео со стоков (без водяных знаков) и собрать 3 рекламных ролика из готовых видео по аналогии (ссылка на пример https://drive.google.com/open?id=1PLBQ29f20Jp551JfYH8g96KsllozzJ0E). Продолжительность: до 15 сек. (но не менее 10) формат: 4x5 (не менее 600x750) Тип файла: ...Видеомонтаж58 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно придумать и спроектировать интерфейс виджета для выбора финансовых инструментов. Виджет должен отвечать на вопрос: Куда вложить 10-100-1000 тыс. руб.? Вводные от пользователя: Сумма Риск (низкий, средний, высокий) Доходность (низкая, средняя, высокая) Матрица возможных результатов: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VTi4RmznM9icOeAzycLtUlJw42dJh2o-3IzRxIsJbKo/edit?usp=drivesdk Инструменты: облигации акции ETF криптовалюта недвижимость депозит доверительное управление драгметаллы валюта В зависимости от вводных ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт4 года назад