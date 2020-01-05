anovc

Антон anovc

 
34 годаПортугалия/Лиссабон
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Парсинг топ app store

    Нужно спарсить топ App store Больше деталей здесь https://docs.google.com/document/d/1jCRBBwg_tzN1dShjGioYMq-B3ArY_GNxOp4MR-AM8WY/edit Если у вас есть другие способы добыть эти же данные - welcome, это не принципиально. Интересует 2 варианта: 1. Разово спарсить заданную страну (все категории) 2. Получить скрипт с минимальным интерфейсом ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Дизайн для сайта на Bubble.io

    Есть готовый customer portal на Bubble.io, нужен дизайнер c хорошым вкусом, который приведет его "в порядок": поправит отступы, размеры элементов, цвета и т.д. С точки зрения логики ничего менять не надо, все готово. Только визуально привести ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Монтаж рекламных роликов

    Нужно подобрать красивые видео со стоков (без водяных знаков) и собрать 3 рекламных ролика из готовых видео по аналогии (ссылка на пример https://drive.google.com/open?id=1PLBQ29f20Jp551JfYH8g96KsllozzJ0E).  Продолжительность: до 15 сек. (но не менее 10) формат: 4x5 (не менее 600x750) Тип файла: ...

    Видеомонтаж58 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать интерфейс сервиса для выбора финансовых инструментов

    Нужно придумать и спроектировать интерфейс виджета для выбора финансовых инструментов. Виджет должен отвечать на вопрос: Куда вложить 10-100-1000 тыс. руб.? Вводные от пользователя: Сумма  Риск (низкий, средний, высокий)  Доходность (низкая, средняя, высокая)  Матрица возможных результатов: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VTi4RmznM9icOeAzycLtUlJw42dJh2o-3IzRxIsJbKo/edit?usp=drivesdk Инструменты: облигации акции ETF криптовалюта недвижимость депозит доверительное управление драгметаллы валюта В зависимости от вводных ...

    Figma
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    4 года назад