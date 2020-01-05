Нужно спарсить топ App store Больше деталей здесь https://docs.google.com/document/d/1jCRBBwg_tzN1dShjGioYMq-B3ArY_GNxOp4MR-AM8WY/edit Если у вас есть другие способы добыть эти же данные - welcome, это не принципиально. Интересует 2 варианта: 1. Разово спарсить заданную страну (все категории) 2. Получить скрипт с минимальным интерфейсом ...