anton_2012

Нужен домен в зоне ru Тематика – швейное оборудование Возраст – от 1 года. Чтоб не был проблемным! Под фильтрами и т.д.! От ...
Поисковые системы (SEO)2 заявки
Закрыт
12 лет назад
Нужен домен в зоне ru Тематика – швейное оборудование Возраст – от 1 года. Чтоб не был проблемным! Под фильтрами и т.д.! От ...
Задача: Есть дизайн в ПСД хорошо отрисован, но на основе этого дизайна есть сайт. Надо переделать ПСД макеты, поменять цветовую гамму и визуальное оформление, не сильно отходя от того что есть, но в ...
Сделать копию сайта sewlink.ru с сохранением всего каталога! + надо будет доделать некоторые мелочи! + немного видоизменить дизайн. Оплата или через безопасную сделку или поэтапная. Поэтапная - вы делаете на ...