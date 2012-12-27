anton_2012

Антон anton_2012

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен домен

    Нужен домен в зоне ru Тематика – швейное оборудование Возраст – от 1 года. Чтоб не был проблемным! Под фильтрами и т.д.! От ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переделать PSD-макеты

    Задача: Есть дизайн в ПСД хорошо отрисован, но на основе этого дизайна есть сайт. Надо переделать ПСД макеты, поменять цветовую гамму и визуальное оформление, не сильно отходя от того что есть, но в ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать копию сайта

    Сделать копию сайта sewlink.ru с сохранением всего каталога! + надо будет доделать некоторые мелочи! + немного видоизменить дизайн. Оплата или через безопасную сделку или поэтапная. Поэтапная - вы делаете на ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад