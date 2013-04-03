antonbb

Антон antonbb

 
51 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редизайн существующего сайта

    Редизайн существующего сайта. Требуется дизайн + вёрстка (можно разбить на этапы). Результат дизайна на zeplin.io. Цена договорная. Преимущество исполнителям с примерами работ в адаптивном html.

    HTML
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад