Редизайн существующего сайта. Требуется дизайн + вёрстка (можно разбить на этапы). Результат дизайна на zeplin.io. Цена договорная. Преимущество исполнителям с примерами работ в адаптивном html.
Дизайн сайтов18 заявок
Закрыт
6 лет назад
Редизайн существующего сайта. Требуется дизайн + вёрстка (можно разбить на этапы). Результат дизайна на zeplin.io. Цена договорная. Преимущество исполнителям с примерами работ в адаптивном html.
Нужно: 1) Сделать общий стилевой дизайн сайта (вкл. логотип) на примере 2-х страниц (схема в прилагаемом файле) 2) Сверстать эти 2 страницы в XHTML 1 и CSS 3 3) Сделать ...