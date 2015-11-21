anzhelaromashkin

Анжела Ромашкина anzhelaromashkin

 
36 летКазахстан/Петропавловск
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

разработка иллюстраций, персонажей, макетов журналов, книг, плакатов, баннеров

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Портфолио
Шрифты
нет отзывов
от $5
от 2 дней
#169
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#2263
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#3606