Анжела Ромашкина anzhelaromashkinanzhelaromashkin
36 летКазахстан/Петропавловск
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
разработка иллюстраций, персонажей, макетов журналов, книг, плакатов, баннеров
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Портфолио
- Обработка фото 2162 просмотра
- Обработка фото 1203 просмотра
- Шар176 просмотров
- АВТО LEDI184 просмотра
- Рукодельница197 просмотров
- Trecker 2147 просмотров
- Trecker139 просмотров
- Сова188 просмотров
- Взгляд162 просмотра
- Дуновение ветра141 просмотр
- Обработка фото134 просмотра
Шрифты
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от $5
от 2 дней
#169
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#2263
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#3606