*** Профессиональная разработка веб-сайтов различной сложности. В том числе:

- Создание сайта «с нуля» и его дальнейшее сопровождение.

- Разработка, поддержка и продвижение сайта компании (размещение сайтов в поисковых системах, оптимизация для поисковых

систем).

- Качественная верстка.

- Разработка Системы Управления Сайтом (CMS).

- Подключение сайта к существующей системе управления.

- Сайт «под ключ».

- и др.

*** Профессиональные навыки:

- Владею на высоком уровне следующими технологиями: PHP, JavaScript, Ajax, jQuery, VBScript, XML/XSL/XSLT, HTML/DHTML/XHTML,

MySQL, CSS

- ПК - профессиональный уровень.

- Уровень владения английским языком - Upper-Intermediate.