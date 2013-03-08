*** Профессиональная разработка веб-сайтов различной сложности. В том числе:
- Создание сайта «с нуля» и его дальнейшее сопровождение.
- Разработка, поддержка и продвижение сайта компании (размещение сайтов в поисковых системах, оптимизация для поисковых
систем).
- Качественная верстка.
- Разработка Системы Управления Сайтом (CMS).
- Подключение сайта к существующей системе управления.
- Сайт «под ключ».
- и др.
*** Профессиональные навыки:
- Владею на высоком уровне следующими технологиями: PHP, JavaScript, Ajax, jQuery, VBScript, XML/XSL/XSLT, HTML/DHTML/XHTML,
MySQL, CSS
- ПК - профессиональный уровень.
- Уровень владения английским языком - Upper-Intermediate.