Приветствую!
В мобильных приложениях имею шестилетний опыт.
iOS и Android изучал практически параллельно и в полной мере изучил каждую из них для того чтобы знать как и уметь реализовать любую задачу для каждой из них.
Все эти годы работал в крупных киевских компаниях в основном на зарубежных клиентов.
Три года назад полностью перешёл на фриланс и на другой бирже вхожу в ТОП-3 разработчиков. Вот ссылка на мой профиль там:
https://freelancehunt.com/freelancer/Prof_App.html
На Weblancer аккаунт только начинаю развивать, поэтому первые клиенты могут рассчитывать на приятные скидки.
Любую работу делаю:
1. На совесть и качественно.
2. Быстро насколько это возможно физически.
3. До полного удовлетворения заказчика.
4. Гораздо дешевле чем в студиях.
5. С постоянной отчетностью о прогрессе разработки.
6. Без предоплаты или через сейф для всеобщего спокойствия.
Если вы хотите:
1. Поднять сложный проект за адекватные деньги и получить в команду человека который будет воевать за ваш проект всеми силами.
2. Запустить свой первый бизнес в ИТ и начать зарабатывать своим приложением.
3. Адекватного, зрелого, понятливого программиста для своего проекта.
И у вас есть подробное техзадание - то мы точно сработаемся.
Буду рад новым интересным проектам.
С уважением,
Алексей.