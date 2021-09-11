Разработка нативных приложений под Android и IOS любой сложности

Приветствую!

В мобильных приложениях имею шестилетний опыт.

iOS и Android изучал практически параллельно и в полной мере изучил каждую из них для того чтобы знать как и уметь реализовать любую задачу для каждой из них.

Все эти годы работал в крупных киевских компаниях в основном на зарубежных клиентов.

Три года назад полностью перешёл на фриланс и на другой бирже вхожу в ТОП-3 разработчиков. Вот ссылка на мой профиль там:

https://freelancehunt.com/freelancer/Prof_App.html

На Weblancer аккаунт только начинаю развивать, поэтому первые клиенты могут рассчитывать на приятные скидки.

Любую работу делаю:

1. На совесть и качественно.

2. Быстро насколько это возможно физически.

3. До полного удовлетворения заказчика.

4. Гораздо дешевле чем в студиях.

5. С постоянной отчетностью о прогрессе разработки.

6. Без предоплаты или через сейф для всеобщего спокойствия.

Если вы хотите:

1. Поднять сложный проект за адекватные деньги и получить в команду человека который будет воевать за ваш проект всеми силами.

2. Запустить свой первый бизнес в ИТ и начать зарабатывать своим приложением.

3. Адекватного, зрелого, понятливого программиста для своего проекта.

И у вас есть подробное техзадание - то мы точно сработаемся.

Буду рад новым интересным проектам.

С уважением,

Алексей.