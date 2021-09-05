Адаптивная верстка сайтов
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3
- Кроссбраузерность
- Адаптивная вёрстка
- Соблюдение стандартов W3C
- Подключение шрифтов
- Parallax scrolling
- Натяжка landing page на Wordpress
кредитные карты, Webmoney, Яндекс.Деньги
Сайт-визитки, промо-сайты, landing page, продающие сайты для инфобизнеса, для коучинга, конференции, подписки, небольшие интернет-магазины с ассортиментом товара не более 30-50 единиц товара.
На выходе сайт в HTML формате.
"Сайт под ключ" – дизайн, верстка, размещение на хостинге
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
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