ara27

Александр ara27

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Адаптивная верстка сайтов

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3
  • Кроссбраузерность
  • Адаптивная вёрстка
  • Соблюдение стандартов W3C
  • Подключение шрифтов
  • Parallax scrolling
  • Натяжка landing page на Wordpress
Оплата 

кредитные карты, Webmoney, Яндекс.Деньги 

Сайт-визитки, промо-сайты, landing page, продающие сайты для инфобизнеса, для коучинга, конференции, подписки, небольшие интернет-магазины с ассортиментом товара не более 30-50 единиц товара. 

На выходе сайт в HTML формате. 

"Сайт под ключ" – дизайн, верстка, размещение на хостинге 

https://www.fl.ru/users/ara27/

HTML-верстка
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$5/час
от $17от 2 дней
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