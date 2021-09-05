Адаптивная верстка сайтов

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3

Кроссбраузерность

Адаптивная вёрстка

Соблюдение стандартов W3C

Подключение шрифтов

Parallax scrolling

Натяжка landing page на Wordpress

кредитные карты, Webmoney, Яндекс.Деньги

Сайт-визитки, промо-сайты, landing page, продающие сайты для инфобизнеса, для коучинга, конференции, подписки, небольшие интернет-магазины с ассортиментом товара не более 30-50 единиц товара.

На выходе сайт в HTML формате.

"Сайт под ключ" – дизайн, верстка, размещение на хостинге

https://www.fl.ru/users/ara27/