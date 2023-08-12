archi_kuzmenko

Артем Кузьменко archi_kuzmenko

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Автор статей, копірайтер, транскрибатор

Знання та навички:

·       Написання унікальних, інформаційно насичених статей

·       Наповнення контентом сайтів або блогів (текст+підбір фото)

·       Створення постів для соцмереж

·       Швидкий пошук і аналіз інформації на задану тематику

·       Базові навички роботи з CMS

·       Переклад з англійської мови (рівень B1)

·       Транскрибація аудіо/відео в текст

Досвід у фріланс-копірайтингу: більше 7 років.

Графік роботи та об’єми: 5-6 днів на тиждень, 40-60 тис. зн, в залежності від складності тематик та наявності додаткових вимог.

Теми, в яких найкраще орієнтуюсь: геймінг, комп’ютери та гаджети (hardware&software), туризм та подорожі, розваги, мода, автомобілі, електроніка, будівництво та ремонт.

Особисті якості, які забезпечують максимальну ефективність моєї роботи:

·       Креативність

·       Перфекціонізм

·       Почуття смаку

·       Відповідальність

Портфолио

Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $15от 1 дня
#218
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $15от 1 дня
#924
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $15от 2 дней
#2411