Автор статей, копірайтер, транскрибатор

Знання та навички:

· Написання унікальних, інформаційно насичених статей

· Наповнення контентом сайтів або блогів (текст+підбір фото)

· Створення постів для соцмереж

· Швидкий пошук і аналіз інформації на задану тематику

· Базові навички роботи з CMS

· Переклад з англійської мови (рівень B1)

· Транскрибація аудіо/відео в текст

Досвід у фріланс-копірайтингу: більше 7 років.

Графік роботи та об’єми: 5-6 днів на тиждень, 40-60 тис. зн, в залежності від складності тематик та наявності додаткових вимог.

Теми, в яких найкраще орієнтуюсь: геймінг, комп’ютери та гаджети (hardware&software), туризм та подорожі, розваги, мода, автомобілі, електроніка, будівництво та ремонт.

Особисті якості, які забезпечують максимальну ефективність моєї роботи:

· Креативність

· Перфекціонізм

· Почуття смаку

· Відповідальність