Знання та навички:
· Написання унікальних, інформаційно насичених статей
· Наповнення контентом сайтів або блогів (текст+підбір фото)
· Створення постів для соцмереж
· Швидкий пошук і аналіз інформації на задану тематику
· Базові навички роботи з CMS
· Переклад з англійської мови (рівень B1)
· Транскрибація аудіо/відео в текст
Досвід у фріланс-копірайтингу: більше 7 років.
Графік роботи та об’єми: 5-6 днів на тиждень, 40-60 тис. зн, в залежності від складності тематик та наявності додаткових вимог.
Теми, в яких найкраще орієнтуюсь: геймінг, комп’ютери та гаджети (hardware&software), туризм та подорожі, розваги, мода, автомобілі, електроніка, будівництво та ремонт.
Особисті якості, які забезпечують максимальну ефективність моєї роботи:
· Креативність
· Перфекціонізм
· Почуття смаку
· Відповідальність
Портфолио
- Транскрибація інтерв'ю1 просмотр
- Профессия VFX-художникнет просмотров
- Профессия 3D-художникнет просмотров
- Основные правила эксплуатации каминанет просмотров
- Настройка КС 1.6 для комфортной игры - повышаем ФПСнет просмотров
- Медицинская клиника Атоснет просмотров
- Горнолыжный курорт Санкт Антоннет просмотров
- Горнолыжный курорт Мерибельнет просмотров
- Автовинилнет просмотров