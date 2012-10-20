Архитектор. Занимаюсь разработкой эскизных объемно-планировочных проектов, в сотрудничестве с главным архитектором проекта, иногда (не часто) занимаюсь дизайном интерьера, так же приходится выполнять и техническую работу (участие в разработке рабочих проектов) и редко моя деятельность касается других разделов проектирования. Для создания трехмерных моделей я использую ArchiCAD, CINEMA4D, для обработки и создания макетов подрамников и презентаций объектов - Photoshop, CorelDRAW. Опыт работы в специальности 4 года.
Имею высшее образование по специальности "Архитектура"
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Портфолио
- Без названия122 просмотра
- Коллаж на тему "современная архитектура"995 просмотров
- Эскизное предложение "Районный клуб"178 просмотров
- Без названия171 просмотр
- Дипломная работа "Научно-образовательный центр сад280 просмотров
- МФЖК1601 просмотр
- Без названия183 просмотра
- Интерьер фойе школы776 просмотров
- Интерьер актового зала школы1561 просмотр
- Без названия258 просмотров
- Интерьер общей комнаты студенческий проект2168 просмотров