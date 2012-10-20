Архитектор. Занимаюсь разработкой эскизных объемно-планировочных проектов, в сотрудничестве с главным архитектором проекта, иногда (не часто) занимаюсь дизайном интерьера, так же приходится выполнять и техническую работу (участие в разработке рабочих проектов) и редко моя деятельность касается других разделов проектирования. Для создания трехмерных моделей я использую ArchiCAD, CINEMA4D, для обработки и создания макетов подрамников и презентаций объектов - Photoshop, CorelDRAW. Опыт работы в специальности 4 года.

Имею высшее образование по специальности "Архитектура"