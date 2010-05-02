Работаю быстро, качественно, за еду. :)

Добрый день.

Что я умею?

* Рисую "вживую": карандаш, тушь, пастель; рисую с графическим планшетом: растр, вектор. В основном скетчи и персонажи, но готова взяться за любую интересную идею. Нарисую в нужном Вам стиле и цветовой гамме или предложу свои концепции.

* Ковыряю растр в PhotoShop: обработка фотографий, цветокоррекция, раскраска ч/б-изображений, коллажи и т.д.

* Разрабатываю макеты для полиграфии и наружки: от идеи до окончательной верстки и предпечатной подготовки.

* Разрабатываю дизайн web-сайтов и валидно верстаю html+css.

* Ваяю GIF и Flash-баннеры по Вашему техзаданию или на основе собственных идей.

* Пишу свои или качественно правлю чужие тексты. Копирайт, рерайт, услуги корректора.

* С удовольствием попробую себя в чем-нибудь ещё.

* Работаю качественно, быстро и недорого.

Где я работала?

* Трудилась web-разработчиком: сайты с нуля до публикации, включая дизайн, верстку, программирование (PHP+MySQL), копирайт/рерайт контента, публикацию и поддержку.

* Как дизайнер полиграфии и наружной рекламы занималась всем, от визиток и пластиковых карт до каталогов и афиш, от вывесок и штендеров до световых коробов и полного оформления фасада; в основном, в темпе «не больше часа на эскиз». Жаль, не сохраняла макеты себе для портфолио.

* Предпочитаю фриланс по причине разнообразия заказов и нестандартности задач.

Чего я жду от заказчиков?

* Интересных задач, разумных техзаданий и положительных отзывов после успешного завершения проекта.

Пишите! Качество, креативный подход и минимальные сроки исполнения гарантирую :)