Фильтры, маски и эффекты Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok

Добрый день! Мои услуги:

Продвинутые маски, эффекты и фильтры для Instagram, Facebook:

- Игровые маски любой сложности, с проработанным гемплеем

- Примерка точных цифровых копий очков (Instagram, Facebook, Snapchat)

- Панорамные туры в фильтрах (виртуальные панорамы высокого качества)

- Предметные 3д фильтры - визуализация продуктов на поверхности

- Распаковка телефонов, пиццы, оцифровка блюд (фотограмметрия),

визуализация мебели и автомобилей, визуализация квартирных планов

(интерьера и плана этажа)

- Экскурсионные гиды - распознавание плаката, запуск анимации и диктора.

Виртуальные кнопки управления электронным диктором.

- Визуальные эффекты

- Пресеты Lightroom в фильтрах, с ретушью, кнопками выбора и названием

- Индивидуальные проекты по дополненной реальности (Augmented

Reality).

Я не разрабатываю фильтры: с профессиональным макияжем, мультипликационными персонажами, художественными деформациями лица и голоса.

Ссылки на конкретный пример по вашей задаче и отзывы клиентов на

фриланс-биржах вышлю по запросу.

Гибкие условия, низкая цена, высокое качество, гарантия и поддержка на

всём жизненном цикле проекта.

2. 3D и 2D видеографика и анимация, GIF, спецэффекты. Анимация для буллетов, спинеров 360, голографических проекторов.