Добрый день! Мои услуги:
Продвинутые маски, эффекты и фильтры для Instagram, Facebook:
- Игровые маски любой сложности, с проработанным гемплеем
- Примерка точных цифровых копий очков (Instagram, Facebook, Snapchat)
- Панорамные туры в фильтрах (виртуальные панорамы высокого качества)
- Предметные 3д фильтры - визуализация продуктов на поверхности
- Распаковка телефонов, пиццы, оцифровка блюд (фотограмметрия),
визуализация мебели и автомобилей, визуализация квартирных планов
(интерьера и плана этажа)
- Экскурсионные гиды - распознавание плаката, запуск анимации и диктора.
Виртуальные кнопки управления электронным диктором.
- Визуальные эффекты
- Пресеты Lightroom в фильтрах, с ретушью, кнопками выбора и названием
- Индивидуальные проекты по дополненной реальности (Augmented
Reality).
Я не разрабатываю фильтры: с профессиональным макияжем, мультипликационными персонажами, художественными деформациями лица и голоса.
Ссылки на конкретный пример по вашей задаче и отзывы клиентов на
фриланс-биржах вышлю по запросу.
Гибкие условия, низкая цена, высокое качество, гарантия и поддержка на
всём жизненном цикле проекта.
2. 3D и 2D видеографика и анимация, GIF, спецэффекты. Анимация для буллетов, спинеров 360, голографических проекторов.
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