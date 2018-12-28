arforce

Михаил arforce

 
32 годаГрузия/Кутаиси
5 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Фильтры, маски и эффекты Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok

Добрый день! Мои услуги:

Продвинутые маски, эффекты и фильтры для Instagram, Facebook:

- Игровые маски любой сложности, с проработанным гемплеем

- Примерка точных цифровых копий очков (Instagram, Facebook, Snapchat)

- Панорамные туры в фильтрах (виртуальные панорамы высокого качества)

- Предметные 3д фильтры - визуализация продуктов на поверхности

- Распаковка телефонов, пиццы, оцифровка блюд (фотограмметрия),

визуализация мебели и автомобилей, визуализация квартирных планов

(интерьера и плана этажа)

- Экскурсионные гиды - распознавание плаката, запуск анимации и диктора.

Виртуальные кнопки управления электронным диктором.

- Визуальные эффекты

- Пресеты Lightroom в фильтрах, с ретушью, кнопками выбора и названием

- Индивидуальные проекты по дополненной реальности (Augmented

Reality).

Я не разрабатываю фильтры: с профессиональным макияжем, мультипликационными персонажами, художественными деформациями лица и голоса.

Ссылки на конкретный пример по вашей задаче и отзывы клиентов на

фриланс-биржах вышлю по запросу.

Гибкие условия, низкая цена, высокое качество, гарантия и поддержка на

всём жизненном цикле проекта.

2. 3D и 2D видеографика и анимация, GIF, спецэффекты. Анимация для буллетов, спинеров 360, голографических проекторов.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
kissexsis
Ильмир 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Отрисовка продукции
Смело могу рекомендовать исполнителя другим. Работа выполнена на отлично по заранее согласованному тз.
Задача поставлена была чётко и понятно, с заказчиком очень приятно работать, рекомендую!
Ответный отзыв
ch1p
Эрес 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Сделать сцену с 3d моделью на blender'е
Работа была выполнена на отлично.
Качественная обратная связь, было приятно работать. Рекомендую, очень хороший заказчик!
Ответный отзыв
leksst
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Обрезать/кроппинг 4 видео клипа продукта по 35 сек
Четко и быстро! Рекомендую!
Чёткое обозначение ТЗ, быстрая оплата, и максимум понимания. Рекомендую, надёжный заказчик!
Ответный отзыв
Nerzul
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Добавить тень прозрачной gif анимации.
Работа понравилась. Все пиздато, нареканий нет. Рекомендую исполнителя!
Всё чётко, по делу, быстрый отклик на вопросы. Было приятно работать! Рекомендую заказчика!
Ответный отзыв