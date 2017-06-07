Доброго дня всем. В blender'е, необходимо создать сцену высокого качества, как на референсе (см. вложение). Что требуется: - Хорошее освещение - Модель футболки как лежащей на плоскости, так и одетой на ...
- $1503D-графика11 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно отредактировать 3 страницы на сайте (3 шаблона и 1 файл стилей). Эти страницы с установленного модуля и они плохо интегрированы. Нужно привести их к общему виду. Подробное ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $150
Необходимо внести следующие правки в ИМ на opencart 2.3. - на странице авторизации надо (1) убрать блок "личный кабинет" (на скрине выделено красным зачеркнутым квадратом); (2) переместить до упора влево блок "зарегистрированный клиент", убрать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать сцену с 3d моделью подвешенной развивающейся (без анимации, просто в статике) тряпки, с однотонной текстурой ткани. В общем максимально похоже на пример в прикрепленном приложении (свет, тени, эффект развивающейся тряпки). Рисунок как ...3D-графика1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно сделать 3d модель объекта по примеру со всеми примененными к ней эффектами. На выходе нужны - конечный файл и исходники. Сама модель желательно в формате .obj. Пример во вложении. ...3D-графика9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать графический редактор для работы со слоями для ИМ типа принтшоп. Наглядный пример: на сайте vsemayki.ru, онлайн конструктор, в котором пользователь может загрузить свое фото и натянуть его на футболку. В результате картинка ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Всем, доброго дня! Необходимо спарсить каталог товаров с двух сайтов. Фото, название файла фото, название товара, описание товара, свойства товаров (объем, вес и т.д.), бренд, принадлежность к иерархии каталога товаров (категория, ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт8 лет назад