ch1p

Эрес ch1p

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
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  • 3D Визуализация в Bledner. Нужно создать сцену с футболкой.

    $150

    Доброго дня всем. В blender'е, необходимо создать сцену высокого качества, как на референсе (см. вложение). Что требуется: - Хорошее освещение - Модель футболки как лежащей на плоскости, так и одетой на ...

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Внести правки (opencart 2.3)

    $150

    Необходимо внести следующие правки в ИМ на opencart 2.3. - на странице авторизации надо (1) убрать блок "личный кабинет" (на скрине выделено красным зачеркнутым квадратом); (2) переместить до упора влево блок "зарегистрированный клиент", убрать ...

    Opencart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать сцену с 3d моделью на blender'е

    Нужно сделать сцену с 3d моделью подвешенной развивающейся (без анимации, просто в статике) тряпки, с однотонной текстурой ткани. В общем максимально похоже на пример в прикрепленном приложении (свет, тени, эффект развивающейся тряпки). Рисунок как ...

    Blender
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать 3d модель по примеру + текстурирование и эффекты блика, тень

    Нужно сделать 3d модель объекта по примеру со всеми примененными к ней эффектами. На выходе нужны - конечный файл и исходники. Сама модель желательно в формате .obj. Пример во вложении. ...

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка фоторедактора (только работа со слоями)

    Нужно сделать графический редактор для работы со слоями для ИМ типа принтшоп.  Наглядный пример: на сайте vsemayki.ru, онлайн конструктор, в котором пользователь может загрузить свое фото и натянуть его на футболку. В результате картинка ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсинг товаров

    Всем, доброго дня! Необходимо спарсить каталог товаров с двух сайтов. Фото, название файла фото, название товара, описание товара, свойства товаров (объем, вес и т.д.), бренд, принадлежность к иерархии каталога товаров (категория, ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

arforce
Михаил 
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Сделать сцену с 3d моделью на blender'е
Blender
Качественная обратная связь, было приятно работать. Рекомендую, очень хороший заказчик!
Работа была выполнена на отлично.
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